Около 75% граждан Польши против отправки польских военнослужащих и армий других стран НАТО в Украину.

Большинство поляков против отправки иностранных войск в Украину. Фото из открытых источников

Таковы результаты социологического исследования Статистического управления Польши (CBOS).

При этом, отвечая на вопрос, нужно ли немедленно пригласить Украину в НАТО, 48% поляков сказали, что против такого шага, а 40% дали утвердительный ответ.

Как известно, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после встречи НАТО в Брюсселе объявил, что в Украине будет создана миссия НАТО, однако это не означает, что Альянс будет участвовать в войне против России.

По его словам, такая миссия поможет НАТО лучше планировать, координировать и оказывать помощь Украине.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская армия накапливает ресурсы для длительной войны, убежден заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Должны рассчитывать исключительно на самих себя — строить собственный ВПК, инвестировать во внутренние разработки. Украине придется воевать, пока существует Москва в сегодняшнем виде", — отметил военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что минобороны России продолжает искать в женских колониях кандидаток для отправки на войну с Украиной. Сотрудники министерства посетили по меньшей мере четыре исправительных учреждения, где вербовали россиянок на войну против Украины. В Ивановской области военных интересовала женская колония №3, расположенная в Кинешме. "У кого есть медицинское образование — вербовали в медперсонал. Остальные — в штурмовые подразделения", — рассказал адвокат.