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И Польша туда же: на что больше не может рассчитывать Украина в войне

Дональд Туск объяснил, почему Польша не может передавать Украине больше оружия

18 декабря 2024, 06:35
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не может отдать все для помощи Украине. Как отмечает портал "Комментарии", об этом польский политик заявил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, пишет PAP.

И Польша туда же: на что больше не может рассчитывать Украина в войне

Владимир Зеленский и Дональд Туск. Фото: сайт Офиса президента Украины

При этом глава польского правительства заверил, что Украина и дальше может рассчитывать на поддержку польского народа.

"Мы не можем дать все. Мы в определенном смысле также являемся прифронтовым государством. Польша все чаще становится объектом диверсий, саботажа, гибридных действий, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства", — сказал Туск.

Польский премьер выразил мнение, что приверженность Польше Украине является защитой его собственной страны и Европы от враждебных действий РФ, которые "уже направлены не только против Украины".

По его словам, Польшу и Украину объединяет не только общий геополитический интерес, но и "глубокое чувство справедливости".

Премьер-министр подчеркнул, что мир в Украине будет возможен, если он будет справедливым, а он будет таким, когда на нем сосредоточит свои усилия весь западный мир.

Читайте на портале "Комментарии" — западные партнеры пытаются наработать и презентовать оптимальный вариант завершения войны в Украине. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил направить в Украину миротворческий контингент войск НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский в целом готов рассмотреть подобную инициативу. Однако ее поддерживают не все страны-члены НАТО.

Так не готова направлять свои войска на Украину Польша. Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал не спекулировать по теме размещения миротворческого контингента в Украине. Он объяснил, что Польша не собиралась отправлять свои войска куда-нибудь.

"Польша не принимает во внимание отсылать свои войска куда-нибудь", — сказал Туск, отвечая на вопрос, как оценивает возможность размещения миротворческого контингента в Украине.




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