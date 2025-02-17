"Иначе придется платить гораздо больше": Туск обратился со срочным призывом к ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя противоречивые заявления американских представителей, подчеркнул, что европейским странам сейчас важнее инвестировать в свою оборону во избежание еще больших затрат в случае распространения войны на их территории. Он призвал европейские государства срочно увеличить расходы по безопасности, приведя пример своей страны. Соответствующее заявление Туск сделал на своей странице в X (Twitter).

Дональд Туск. Фото: Reuters

"Если мы, европейцы, не сможем сейчас потратить значительные средства на оборону, нам придется потратить в десять раз больше, если не остановим эскалацию войны. Как премьер-министр Польши, я имею право сказать это прямо и открыто, поскольку Польша уже тратит почти 5% своего ВВП на оборону, и мы продолжим это делать", — написал он.

Также напоминаем, что Дональд Туск снова отказался от участия в миротворческой миссии в Украине, но пообещал поддержку тем странам, которые направят свои войска.

"Мы не планируем отправлять польских военных в Украину, но будем оказывать поддержку тем странам, которые могут быть готовы предоставить такие гарантии", – заверил премьер-министр.

Он также подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину "организационно, согласно нашим возможностям: через финансовую, гуманитарную помощь и военную поддержку".

"Комментарии" писали, что, как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, его страна начнет систематические депортации иностранцев, нарушавших закон. По его словам, он уже обратился к министру внутренних дел и администрации и министру юстиции по просьбе разработать и представить скорый план немедленного реагирования на организованную и агрессивную преступность, которые совершают иностранные граждане.