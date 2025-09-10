logo

BTC/USD

111821

ETH/USD

4313.55

USD/UAH

41.12

EUR/UAH

48.29

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Из-за атаки дронов Польша анонсировала беспрецедентный шаг: что происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

Из-за атаки дронов Польша анонсировала беспрецедентный шаг: что происходит

Резервистам в Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах приказано прибыть на выполнение задания в течение 6 часов.

10 сентября 2025, 07:55 comments1379
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в стране было принято решение об ускоренном вызове резервистов Сил территориальной обороны (WOT). Об этом официально сообщили представители польских ТРО.

Из-за атаки дронов Польша анонсировала беспрецедентный шаг: что происходит

Фото: из открытых источников

Согласно заявлению, сокращенное время прибытия резервистов в места сбора введено в десяти воеводствах Польши. Это решение связано не только с фиксацией полетов враждебных БПЛА, но и с работой наземных поисково-спасательных групп, вовлеченных в реагирование на инциденты.

В четырех восточных воеводствах – Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском – военнообязанные должны явиться для выполнения задач всего через 6 часов после получения сообщения. Это кратчайший срок реагирования в пределах действующего распоряжения.

Еще в шести регионах — Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах — резервисты обязаны прибыть в определенные пункты в течение 12 часов.

Представители польских ТРО призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Особо отмечается, чтобы в случае обнаружения обломков неизвестных объектов не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом полиции или соответствующим службам.

"Призываем доверять только официальным сообщениям армии и государственных структур. Безопасность граждан — наш приоритет", — говорится в обращении.

Как уже писали "Комментарии", российская армия не сможет полностью захватить Донецкую область до конца года, хотя определенное продвижение все же возможно. Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости