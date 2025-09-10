Из-за атаки дронов Польша анонсировала беспрецедентный шаг: что происходит

Из-за нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в стране было принято решение об ускоренном вызове резервистов Сил территориальной обороны (WOT). Об этом официально сообщили представители польских ТРО.

Фото: из открытых источников

Согласно заявлению, сокращенное время прибытия резервистов в места сбора введено в десяти воеводствах Польши. Это решение связано не только с фиксацией полетов враждебных БПЛА, но и с работой наземных поисково-спасательных групп, вовлеченных в реагирование на инциденты.

В четырех восточных воеводствах – Подлясском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском – военнообязанные должны явиться для выполнения задач всего через 6 часов после получения сообщения. Это кратчайший срок реагирования в пределах действующего распоряжения.

Еще в шести регионах — Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах — резервисты обязаны прибыть в определенные пункты в течение 12 часов.

Представители польских ТРО призвали граждан сохранять спокойствие и не распространять непроверенную информацию. Особо отмечается, чтобы в случае обнаружения обломков неизвестных объектов не приближаться к ним и немедленно сообщать об этом полиции или соответствующим службам.

"Призываем доверять только официальным сообщениям армии и государственных структур. Безопасность граждан — наш приоритет", — говорится в обращении.

