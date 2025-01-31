Как поляки относятся к украинцам: опрос показал неоднозначные результаты

В Польше четверть населения положительно относится к украинцам, еще треть негативно. Самая большая группа среди поляков, у которых украинцы имеют нейтральную позицию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Центра Миерошевского, проанализировавшего отношение поляков к украинцам.

Отношение поляков к украинцам. Фото из открытых источников

Согласно данным Центра Миерошевского, в 2025 году 25% поляков положительно относятся к украинцам. Отрицательное мнение высказывают 30%. Еще 41% указали на нейтральную оценку по отношению к украинцам. Аналитический ресурс указывает, что некоторые поляки во время опроса поделились положительным опытом в отношении украинцев.

"Мои соседи из Украины очень помогают. Благодаря им я понял, что они такие же люди, как и мы, со своими трудностями", – рассказал поляк.

Однако некоторые указывают на критику относительно украинцев, которые не хотят интегрироваться в польское общество.

"Многие украинцы живут в собственных закрытых общинах и не пытаются наладить отношения с поляками", — сказал другой поляк.

Что касается помощи украинским беженцам, то 51% поляков считают ее слишком большой. Противоположное мнение высказали всего 5%. Кроме того, 56% поляков ожидают, что проживающие в Польше украинцы вернутся в свою страну после окончания войны.

Опрос показал, что поддержка членства Украины в Европейском Союзе составляет 42%. Однако поляки ставят ее в зависимость от соответствия Украины определенным критериям. В прошлом году поддержка членства Украины в ЕС составила 63%.

Как указывает Центр Миерошевского, декларируемое знание исторических событий, связанных с польско-украинскими отношениями, зависит от темы. 46% респондентов утверждают, что знают о Волынской трагедии, однако в отношении других событий, таких как операция "Висла" (принудительная депортация украинского населения из некоторых регионов Польши) уровень осведомленности заметно ниже.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Польша выставляет ультиматум Украине о членстве в НАТО и ЕС. Опрос показал, что думают по этому вопросу сами поляки.

Также "Комментарии" писали, что украинцы меняют свое мнение о поляках.