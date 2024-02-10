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Как украинские беженцы поднимают экономику Польши: подробности

Благодаря украинским переселенцам польская экономика может вырасти до 2%

сегодня, 18:28
Автор:
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Марьян Ощановский
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В ближайшие 5 лет благодаря украинским беженцам ВВП Польши может вырасти на 1,2-2%.

Как украинские беженцы поднимают экономику Польши: подробности

В Польше проживает более миллиона украинцев. Фото из открытых источников

Как заявил заместитель госсекретаря министерства внутренней политики Польши Мацей Дущик, в Польше уровень трудоустройства украинских беженцев является самым высоким среди стран ЕС и государств, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

По его словам, уровень занятости украинцев в Польше составляет 67%.

Он отметил, что более 750 тыс. украинцев зарегистрированы в польском Управлении социального страхования (ZUS), что составляет более 70% всех иностранцев.

"Если смотреть в перспективе нескольких лет, на сколько процентов примерно вырастет ВВП Польши благодаря украинским беженцам, то наиболее вероятная оценка – рост ВВП на протяжении 5 лет на 1,2-2%", – заявил Мацей Дущик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3825422-u-polsi-prognozuut-zrostanna-vvp-rokiv-do-2-zavdaki-ukrainskim-bizencam.html
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