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Навроцкий объяснил, почему против членства Украины в НАТО: что его испугало

Кандидат в президенты Польши объяснил свою позицию по поводу членства Украины в НАТО.

22 мая 2025, 16:50
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Slava Kot

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что против вступления Украины в НАТО. По его словам, членство Украины в Альянсе поставит НАТО в прямой конфликт с Россией.

Навроцкий объяснил, почему против членства Украины в НАТО: что его испугало

Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak (IPN)

Кароль Навроцкий в интервью лидеру партии "Конфедерация" Славомиру Менцену рассказал о ситуации с членством Украины в НАТО. По его словам, он не поддерживает вступление в Альянс из-за возможности конфликта с Россией.

"Любая дискуссия об ускоренном и безусловном вступлении Украины в НАТО бессмысленна и поставит альянс в прямой конфликт с Россией", — сказал Навроцкий.

Кандидат в президенты Польши отметил, что даже если бы он поддержал идею, что Украина должна быть "частью западной цивилизации", то это могло бы произойти в далеком будущем через десятилетие и "в идеальном мире".

Также Навроцкий заявил, что против отправки польских войск в Украину.

Согласно результатам первого тура выборов, кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий набрал 29,54% голосов. Его соперником во втором туре будет победитель голосования кандидат от "Гражданской платформы" Рафал Тшасковский, набравший 31,36% голосов. Кандидат от пророссийской "Конфедерации" Славомир Менцен получил 14,81% голосов на выборах в Польше.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, кто победит на президентских выборах в Польше во втором туре. Согласно результатам опроса, Рафал Тшасковский имеет некоторое преимущество над Каролем Навроцким.

Также "Комментарии" писали, что премьер-министр Польши Дональд Туск поставил на место критиков членство Украины в НАТО.



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Источник: https://www.youtube.com/live/Wy5TnYfE1QQ
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