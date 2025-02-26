Кандидат в президенты Польши назвал Бандеру "террористом" во Львове: Садовый ему ответил

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Slava Kot
Кандидат в президенты Польши от пророссийской партии "Конфедерация" Славомир Менцен приехал во Львов, где на фоне памятника Степану Бандере записал видео. В нем Менцен назвал Бандеру "террористом" и обвинил его в Волынской трагедии. На заявления польского политика отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.
Славомир Менцен. Фото: Marian Zubrzycki/PAP
Славомир Менцен обнародовал в Instagram видеозапись из Львова с критикой Степана Бандеры.
Член "Конфедерация" Анна Брилька на видео добавила, что существование памятника Бандере это "так же, если бы в Германии устанавливали памятники Гитлеру". А Менцен заявил, что Украина должна прекратить "культ" Бандеры.
На скандальное видео ответил мэр Львова Андрей Садовый.
В свою очередь Менцен ответил на заявления городского головы Львова, где снова обвинил украинцев в "культе геноцида". Кроме того, глава "Конфедерации" назвал Львов "польским городом".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что члены партии "Конфедерация" неоднократно отмечались скандальными заявлениями по Украине, в частности призвали польский сейм запретить отправлять оружие Киеву, а также потребовали выставить счет для Украины.
Также "Комментарии" писали о рейтинге кандидатов в президенты Польши. Славомир Менцен занимает третье место.
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