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Кандидат в президенты Польши назвал Бандеру "террористом" во Львове: Садовый ему ответил

Славомир Менцен критикует во Львове украинцев и Степана Бандеру.

сегодня, 09:20
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Slava Kot

Кандидат в президенты Польши от пророссийской партии "Конфедерация" Славомир Менцен приехал во Львов, где на фоне памятника Степану Бандере записал видео. В нем Менцен назвал Бандеру "террористом" и обвинил его в Волынской трагедии. На заявления польского политика отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

Кандидат в президенты Польши назвал Бандеру "террористом" во Львове: Садовый ему ответил

Славомир Менцен. Фото: Marian Zubrzycki/PAP

Славомир Менцен обнародовал в Instagram видеозапись из Львова с критикой Степана Бандеры.

"Мы с Анной Брылькой во Львове под памятником Степану Бандере. Это террорист, которого еще во время Второй мировой войны польский суд приговорил к смерти за убийства поляков. Он также основал организацию украинских националистов, ответственную за резню на Волыни", — сказал польский политик.

Член "Конфедерация" Анна Брилька на видео добавила, что существование памятника Бандере это "так же, если бы в Германии устанавливали памятники Гитлеру". А Менцен заявил, что Украина должна прекратить "культ" Бандеры.

На скандальное видео ответил мэр Львова Андрей Садовый.

"Пророссийский политик с польским паспортом Славомир Менцен я бы рекомендовал проявить храбрость и записать подобное видео, например, возле Донецкой стелы. Можете поехать на фронт и поделиться своими мыслями, в частности с польскими добровольцами, — отреагировал Садовый.

В свою очередь Менцен ответил на заявления городского головы Львова, где снова обвинил украинцев в "культе геноцида". Кроме того, глава "Конфедерации" назвал Львов "польским городом".

"Я поляк и поехал в красивый и культурный польский город Львов, которому когда-то россияне сделали много вреда. Там я увидел памятник Бандере, культ бандеровских преступников во главе с Шухевичем. Вам должно быть стыдно, что в таком замечательном городе вы соглашаетесь на культ людей-геноцидов, преступников и убийц моих земляков", – пишет Менцен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что члены партии "Конфедерация" неоднократно отмечались скандальными заявлениями по Украине, в частности призвали польский сейм запретить отправлять оружие Киеву, а также потребовали выставить счет для Украины.

Также "Комментарии" писали о рейтинге кандидатов в президенты Польши. Славомир Менцен занимает третье место.



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