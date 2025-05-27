Кандидат в президенты Польши прошел тест на наркотики: результат известен

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Slava Kot
Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий сдал тест на наличие запрещенных веществ в организме. Согласно результатам анализов, никаких наркотиков в его организме не было обнаружено.
Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий во время дебатов с Рафалом Тшасковским сделал странный жест рукой, всколыхнувшим польское общество. В соцсетях считалось, что Навроцкий мог употребить наркотики в прямом эфире во время дебатов. Однако в его штабе возразили и указали, что Навроцкий положил в рот снюс – табачный продукт.
Чтобы положить конец подозрениям, Навроцкий заявил, что сдаст тесты на наркотики. Кандидат в президенты Польши посетил лабораторию в Жешуве, где сдал образцы мочи на запрещенные вещества в присутствии сотрудников лаборатории.
Результаты тестов не выявили никаких запретных веществ в организме Навроцкого. Не было обнаружено никаких наркотиков, в том числе амфетамина, кокаина, экстази, а также таких веществ, как метадон, морфин, метамфетамин или марихуана.
После этого Навроцкий призвал Тшасковского пройти тест на наркотики.
Второй тур выборов в Польше запланирован на 1 июня.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опросов, кто победит на выборах президента Польши.
Также "Комментарии" писали, что Навроцкий объяснил, почему против членства Украины в НАТО.
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