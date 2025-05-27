logo

BTC/USD

109671.75

ETH/USD

2652.46

LTC/USD

96.00

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Кандидат в президенты Польши прошел тест на наркотики: результат известен
commentss НОВОСТИ Все новости

Кандидат в президенты Польши прошел тест на наркотики: результат известен

Кароль Навроцкий призвал Рафала Тшасковского сделать анализ на наркотики.

сегодня, 16:27
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий сдал тест на наличие запрещенных веществ в организме. Согласно результатам анализов, никаких наркотиков в его организме не было обнаружено.

Кандидат в президенты Польши прошел тест на наркотики: результат известен

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий во время дебатов с Рафалом Тшасковским сделал странный жест рукой, всколыхнувшим польское общество. В соцсетях считалось, что Навроцкий мог употребить наркотики в прямом эфире во время дебатов. Однако в его штабе возразили и указали, что Навроцкий положил в рот снюс – табачный продукт.

Чтобы положить конец подозрениям, Навроцкий заявил, что сдаст тесты на наркотики. Кандидат в президенты Польши посетил лабораторию в Жешуве, где сдал образцы мочи на запрещенные вещества в присутствии сотрудников лаборатории.

Результаты тестов не выявили никаких запретных веществ в организме Навроцкого. Не было обнаружено никаких наркотиков, в том числе амфетамина, кокаина, экстази, а также таких веществ, как метадон, морфин, метамфетамин или марихуана.

После этого Навроцкий призвал Тшасковского пройти тест на наркотики.

"Поляки хотят быть уверены, что будущий президент полностью здоров. Именно поэтому я сделал тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь господина Рафала! Смелость! Если вы чисты, вам нечего бояться" – написал Навроцкий на платформе X.

Второй тур выборов в Польше запланирован на 1 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опросов, кто победит на выборах президента Польши.

Также "Комментарии" писали, что Навроцкий объяснил, почему против членства Украины в НАТО.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости