Кандидат в президенты Польши прошел тест на наркотики: результат известен

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий сдал тест на наличие запрещенных веществ в организме. Согласно результатам анализов, никаких наркотиков в его организме не было обнаружено.

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий во время дебатов с Рафалом Тшасковским сделал странный жест рукой, всколыхнувшим польское общество. В соцсетях считалось, что Навроцкий мог употребить наркотики в прямом эфире во время дебатов. Однако в его штабе возразили и указали, что Навроцкий положил в рот снюс – табачный продукт.

Чтобы положить конец подозрениям, Навроцкий заявил, что сдаст тесты на наркотики. Кандидат в президенты Польши посетил лабораторию в Жешуве, где сдал образцы мочи на запрещенные вещества в присутствии сотрудников лаборатории.

Результаты тестов не выявили никаких запретных веществ в организме Навроцкого. Не было обнаружено никаких наркотиков, в том числе амфетамина, кокаина, экстази, а также таких веществ, как метадон, морфин, метамфетамин или марихуана.

После этого Навроцкий призвал Тшасковского пройти тест на наркотики.

"Поляки хотят быть уверены, что будущий президент полностью здоров. Именно поэтому я сделал тест на наркотики. Результат, конечно, был отрицательным. Теперь очередь господина Рафала! Смелость! Если вы чисты, вам нечего бояться" – написал Навроцкий на платформе X.

Второй тур выборов в Польше запланирован на 1 июня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опросов, кто победит на выборах президента Польши.

Также "Комментарии" писали, что Навроцкий объяснил, почему против членства Украины в НАТО.