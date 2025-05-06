Кандидат в президенты Польши вытер ноги и сжег флаг ЕС (ФОТО)

В Польше произошел очередной скандал с участием ультраправого депутата Европарламента и кандидата в президенты Гжегожа Брауна. В этот раз политик спровоцировал волну негодования, сорвав флаг Европейского Союза. Затем Браун растоптал его, вытер ноги и публично сжег.

Гжегож Браун вытирает ноги о флаг ЕС

В Министерстве промышленности Польши состоялась встреча с Гжегожом Брауном. Выходя из здания политик снял флаг ЕС, висевший с польским флагом. Такой поступок Браун объяснил словами, что "это Польша, а не Брюссель". После этого он бросил флаг на пол и начал вытирать об него ноги. Затем политик вынес флаг Европейского Союза на улицу и сжег его.

Гжегож Браун вытирает ноги о флаг ЕС

Министерство промышленности сразу сообщило полиции о краже государственного имущества.

"Мы подаем заявление в полицию о краже, поскольку после своего поступка депутат Европарламента свернул флаг и забрал его с собой, на месте продолжаются полицейские меры, опрашивают работников", — сообщил представитель министерства Томаш Глоговский.

Гжегож Браун сжег флаг ЕС

Это уже не первый случай демонстративного неуважения к символике, в котором фигурирует Браун. В начале мая во время митинга в городе Белая Подляска его поклонник сорвал украинский флаг со здания городского совета. Браун тогда публично поблагодарил мужчину, пожав ему руку и назвав действия "поручением польскому депутату Европарламента".

6 мая Европарламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности. Голосование было связано с событиями, произошедшими в декабре 2023 года. Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальные свечи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, кто станет новым президентом Польши.

Также "Комментарии" писали, что Гжегож Браун обвинил своего коллегу в слишком украинской фамилии.