Кандидат в президенты Польши вытер ноги и сжег флаг ЕС (ФОТО)

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Slava Kot
В Польше произошел очередной скандал с участием ультраправого депутата Европарламента и кандидата в президенты Гжегожа Брауна. В этот раз политик спровоцировал волну негодования, сорвав флаг Европейского Союза. Затем Браун растоптал его, вытер ноги и публично сжег.
Гжегож Браун вытирает ноги о флаг ЕС
В Министерстве промышленности Польши состоялась встреча с Гжегожом Брауном. Выходя из здания политик снял флаг ЕС, висевший с польским флагом. Такой поступок Браун объяснил словами, что "это Польша, а не Брюссель". После этого он бросил флаг на пол и начал вытирать об него ноги. Затем политик вынес флаг Европейского Союза на улицу и сжег его.
Гжегож Браун вытирает ноги о флаг ЕС
Министерство промышленности сразу сообщило полиции о краже государственного имущества.
Гжегож Браун сжег флаг ЕС
Это уже не первый случай демонстративного неуважения к символике, в котором фигурирует Браун. В начале мая во время митинга в городе Белая Подляска его поклонник сорвал украинский флаг со здания городского совета. Браун тогда публично поблагодарил мужчину, пожав ему руку и назвав действия "поручением польскому депутату Европарламента".
6 мая Европарламент лишил Гжегожа Брауна неприкосновенности. Голосование было связано с событиями, произошедшими в декабре 2023 года. Браун использовал огнетушитель, чтобы потушить ханукальные свечи.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, кто станет новым президентом Польши.
Также "Комментарии" писали, что Гжегож Браун обвинил своего коллегу в слишком украинской фамилии.
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