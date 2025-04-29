Кандидат в президенты Польши заявил, что восхищается Путиным

Лидер пророссийской партии "Движение Добробута и Мира" и кандидат в президенты Польши Мацей Мацяк заявил, что восхищается российским диктатором Владимиром Путиным. Свои слова политик объяснил тем, что в Польше никто не смог бы выдержать давление с которым столкнулся Путин.

Мацей Мацяк. Фото из открытых источников

28 апреля в Польше прошли дебаты между кандидатами в президенты. В ходе дебатов ведущий спросил, почему Мацея Мацяка считают пророссийским кандидатом.

"Хитрые политики пытаются добиться электорального успеха на антироссийских позициях", — ответил польский политик.

Когда же ведущий спросил, восхищается ли Мацяк Владимиром Путиным, тот утвердительно ответил: "Да".

"Да, да. Каждый из нас здесь, в Польше, не смог бы выдержать такое давление. Это доказывает, что он очень хороший политик", — сказал Мацяк.

В то же время другие кандидаты раскритиковали такую позицию Мацея Мацяка. Лидер опросов Рафал Тшасковский отметил, что услышать такие слова "это нечто невероятное".

"Я имею в виду, что в то время когда Путин убивает людей, убивает детей, допускает изнасилование в Украине, в этот момент здесь аплодируют Путину, я никогда в жизни не видел ничего подобного", — заявил Тшасковский.

Другой кандидат в президенты Шимон Головня обратился к Мацяку на русском языке, сказав: "Здравствуйте, товарищ". Как пояснил, политик, таким образом, он пытается говорить на языке, который понимает Мацей Мацяк.

Выборы президента в Польше намечены на 18 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что будут делать поляки, если начнется война. Каждый пятый покинет Польшу.

Также "Комментарии" писали о том, кто станет новым президентом Польши. Результаты опроса показывают одного лидера.