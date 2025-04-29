Кандидат в президенты Польши заявил, что восхищается Путиным

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Slava Kot
Лидер пророссийской партии "Движение Добробута и Мира" и кандидат в президенты Польши Мацей Мацяк заявил, что восхищается российским диктатором Владимиром Путиным. Свои слова политик объяснил тем, что в Польше никто не смог бы выдержать давление с которым столкнулся Путин.
Мацей Мацяк. Фото из открытых источников
28 апреля в Польше прошли дебаты между кандидатами в президенты. В ходе дебатов ведущий спросил, почему Мацея Мацяка считают пророссийским кандидатом.
Когда же ведущий спросил, восхищается ли Мацяк Владимиром Путиным, тот утвердительно ответил: "Да".
В то же время другие кандидаты раскритиковали такую позицию Мацея Мацяка. Лидер опросов Рафал Тшасковский отметил, что услышать такие слова "это нечто невероятное".
Другой кандидат в президенты Шимон Головня обратился к Мацяку на русском языке, сказав: "Здравствуйте, товарищ". Как пояснил, политик, таким образом, он пытается говорить на языке, который понимает Мацей Мацяк.
Выборы президента в Польше намечены на 18 мая.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что будут делать поляки, если начнется война. Каждый пятый покинет Польшу.
Также "Комментарии" писали о том, кто станет новым президентом Польши. Результаты опроса показывают одного лидера.
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