Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент Польши Кароль Навроцкий во время мероприятий по случаю 86-летия начала Второй мировой войны сделал резонансное заявление: глава государства требует репарации от Германии, которая в 1939 году во главе с Гитлером начала эту войну, передает RMF24 .
Кароль Навроцкий обратился к Германии с требованием: за что хочет репараций
В 4:45 утра на Вестерплатте в Гданьске начались мероприятия по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны. "Мы должны решить вопрос репараций от немецкого государства, чего я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага", — заявил президент Кароль Навроцкий.
В праздновании приняли участие, среди прочих, Президент Республики Польша Кароль Навроцкий, Премьер-министр Дональд Туск, Глава Сейма Шимон Головня и вице-премьер-министр и Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.
Перед началом основных церемоний президент Кароль Навроцкий возложил цветы на кладбище Войска Польского в Вестерплатте. Его сопровождали премьер-министр, глава Сейма, министр национальной обороны и глава Бюро национальной безопасности.
По традиции утренние церемонии начались со звука сирен воздушной тревоги незадолго до 4:45 утра — времени, когда прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны.
Во время церемонии выступил президент Кароль Навроцкий.
Репарации не будут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как государство на передовой, как важнейшее государство на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и четких отношениях с Германией, но она также нуждается в репарациях от немецкого государства, добавил он.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Польши Кароль Навроцкий объявил в минувший понедельник, что не подписал поправку к закону о помощи гражданам Украины. Он мотивировал свое решение, среди прочего, тем, что помощь в размере 800 должны получать только украинцы, работающие в Польше. Он также объявил о собственной законодательной инициативе, предполагая, в частности, что "символы бандеризма" должны быть приравнены в польском законодательстве к нацистской и коммунистической символике.