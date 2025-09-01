Президент Польши Кароль Навроцкий во время мероприятий по случаю 86-летия начала Второй мировой войны сделал резонансное заявление: глава государства требует репарации от Германии, которая в 1939 году во главе с Гитлером начала эту войну, передает RMF24 .

Кароль Навроцкий обратился к Германии с требованием: за что хочет репараций

В 4:45 утра на Вестерплатте в Гданьске начались мероприятия по случаю 86-й годовщины начала Второй мировой войны. "Мы должны решить вопрос репараций от немецкого государства, чего я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага", — заявил президент Кароль Навроцкий.

"1 сентября 1939 в 4:45 утра немецкий линкор "Шлезвиг-Гольштейн" открыл огонь в направлении Вестерплатте. Через мгновение немецкие войска пересекли польскую границу, начав самый большой и трагический конфликт в истории человечества – Вторую мировую войну", – вспоминал Генеральный штаб Войска Польского на платформе X.

"Сегодня мы чтим всех, кто противостоял агрессорам. Мы помним их мужество, жертву и страдания миллионов людей, которые навсегда изменили судьбу мира", – отмечается в заявлении.

В праздновании приняли участие, среди прочих, Президент Республики Польша Кароль Навроцкий, Премьер-министр Дональд Туск, Глава Сейма Шимон Головня и вице-премьер-министр и Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Перед началом основных церемоний президент Кароль Навроцкий возложил цветы на кладбище Войска Польского в Вестерплатте. Его сопровождали премьер-министр, глава Сейма, министр национальной обороны и глава Бюро национальной безопасности.

По традиции утренние церемонии начались со звука сирен воздушной тревоги незадолго до 4:45 утра — времени, когда прозвучали первые выстрелы Второй мировой войны.

Во время церемонии выступил президент Кароль Навроцкий.

"Для построения партнерства, основанного на принципах правды и хороших отношений, мы должны решить вопрос репараций от немецкого государства, чего я, как президент Польши, однозначно требую для общего блага", – заявил президент Вестерплатте.

Репарации не будут альтернативой исторической амнезии, но Польша, как государство на передовой, как важнейшее государство на восточном фланге НАТО, нуждается в справедливости, правде и четких отношениях с Германией, но она также нуждается в репарациях от немецкого государства, добавил он.

" Я верю, что премьер-министр и польское правительство усилят голос президента на международной арене, и мы вместе с нашими западными соседями построим наше действительно безопасное будущее " , — сказал Кароль Навроцкий.

