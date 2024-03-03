Кого поляки считают виновными в протестах польских фермеров: попала ли в список Украина

В феврале польские фермеры возобновили протесты на границах с Украиной, блокируют движение транспорта между странами и высыпают украинское зерно. Однако опрос SW Research, проведенный среди поляков, указывает, что Украина занимает третье место по ответственности за протесты польских фермеров.



Кого поляки считают виновными в протестах польских фермеров. Фото из открытых источников

SW Research по заказу издания Rzeczpospolita провело социологическое исследование среди поляков, чтобы выявить наиболее виновных по их мнению в протестах польских фермеров. В опросе поляков спросили: "Кто несет наибольшую ответственность за ситуацию, в которой фермеры решили протестовать в Польше?"

Согласно опросу, наибольшую ответственность за протесты польских фермеров несет Европейская Комиссия — 27,7% поляков считают именно ее виновной в ситуации с фермерами. На втором месте с почти подобным показателем поляки указали на правительство Матеуша Моравецкого – 26,9%.

Оказалось, что 9,8% поляков считают виновной Украину в протестах польских фермеров. 8,9% винят действующее правительство Дональда Туска, а еще 8,5% поляков указывают, что ответственность за это лежит на России.

В опросе 3% поляков указали, что сами польские фермеры виноваты в этой ситуации, а еще 1,3% указали на другого виновника.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские фермеры прибегли к новому циничному поступку на границе с Украиной. Украинские водители заявили, что польские фермеры на одном из пунктов пропуска рассыпали гвозди и шурупы, чтобы остановить движение украинского транспорта.

Также "Комментарии" писали, что в МВД Польши отреагировали на высыпание украинского зерна и рассказали, будут ли виновны наказания.



