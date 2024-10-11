Кто финансирует Starlink для Украины: Польша сделала неожиданное заявление

Интернет-терминалы Starlink для Украины финансирует Польша, а не гендиректор компании SpaceX Илон Маск, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Маск не финансирует интернет-порталы для Украины. Фото из открытых источников

По словам министра, подключение к интернету с помощью терминалов Starlink – это один из ключевых факторов, позволяющий ВСУ эффективно защищаться от российской армии.

"Терминалы Starlink, которые используются в Украине, не финансируются Илоном Маском, а финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей. Мы это делаем, а не кто-то другой", – сказал Радослав Сикорский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что группа российских захватчиков на бронетехнике прорвалась в город Селидово в Донецкой области, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, у россиян нет шансов закрепиться в Селидово, поскольку украинская армия занимается ликвидацией противника. "Группа российских окупантов на БТР-ах залетела в Селидово. Смертники пролетели "на дурочку". Наши ребята работают над их уничтожением. Назад у них дороги уже нет. Также у них нет возможности добиться успеха в городе", — рассказал военнослужащий.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские власти могут быть заинтересованы в запуске избирательного процесса до завершения активных боевых действий, заявил политолог Алексей Кошель. По его мнению, до завершения активной фазы боевых действий в Украине невозможно провести выборы. "По состоянию на сегодняшний день просто абсурдно говорить о возможности проведения избирательной кампании в Покровске или даже Запорожье. От окончания войны до голосования должно пройти как минимум полгода. Это время нужно хотя бы для упорядочения государственного реестра избирателей", — отметил политолог.