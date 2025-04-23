Кто станет новым президентом Польши: фаворит резко теряет голоса за месяц до выборов

В Польше обостряется борьба за пост президента за месяц до выборов. Отрыв от лидера президентской гонки кандидата от "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского постепенно сокращается, а его соперник кандидат от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий демонстрирует рост поддержки польских избирателей.

Рафал Тшасковский и Кароль Навроцкий. Фото: Archiwum Polska Press

Согласно опросу United Surveys для Wirtualna Polska, участие в президентских выборах готово принять 56% поляков. Еще 43,1% не планируют голосовать, а менее 1% не определились с решением.

В первом туре выборов наивысшую поддержку имеет Рафал Тшасковский — 31,7%. Это на 6,6 процентного пункта меньше, чем в начале апреля. Его главный соперник Кароль Навроцкий, напротив, демонстрирует положительную динамику – 27,6% опрошенных готовы отдать за него голос. С начала апреля его поддержка выросла на 7,5 пункта.

На третьем месте в опросе оказался Славомир Менцен от "Конфедерации" – 11,3% поддержки поляков. Это на 7,5 пункта меньше, чем три недели назад. Остальные кандидаты в президенты Польши набрали менее 10% голосов.

Если во второй тур пройдут Тшасковский и Навроцкий, то за кандидата от "Гражданской коалиции" готовы проголосовать 50,5% избирателей. Это на 5,2 пункта меньше, чем в опросе 12 апреля. Навроцкий, хоть и отстает более чем на 10%, однако его поддержка за последние 10 дней выросла на 2,2 процентных пункта — до 40,2%.

Президентские выборы в Польше назначены на 18 мая 2025 года.

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