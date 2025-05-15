3 дня до президентских выборов в Польше: результаты опросов

18 мая в Польше пройдет первый тур президентских выборов. Согласно опросу IBRiS, никто из кандидатов не получит больше 50% голосов, потому состоится второй тур. Больше всего шансов на участие во втором туре у мэра Варшавы Рафала Тшасковского и кандидата от "Право и справедливость" Кароля Навроцкого.

Президентские выборы в Польше. Фото из открытых источников

Согласно опросу IBRiS, Рафал Тшасковский от "Гражданской коалиции" получил бы 33,7% голосов от поляков на президентских выборах. Его главный конкурент Кароль Навроцкий получил результат в 21,6% голосов. Тройку лидеров замыкает лидер ультраправой партии "Конфедерация" Славомир Менцен – 11,8%.

Кандидат от "Третьего пути" Шимон Головня в опросе имеет 7,1% голосов. Кандидатка от "Новых левых" Магдалена Биат получила 5,8%, а кандидат "Razem" Адриан Зандберг – 5,6%. Скандальный депутат Европарламента Гжегож Браун, который снимал украинский флаг и сжег флаг ЕС, имеет 3,4% поддержки у поляков. Остальные кандидаты получили в опросе по выборам в Польше менее 3% голосов.

IBRiS также спросил поляков, кого бы они поддержали во втором туре выборов, выбирая между Рафалом Тшасковским и Каролем Навроцким. 54,5% человек заявили, что проголосуют за Рафала Тшасковского. Поддержка Навроцкого составила 37,7%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о кандидате в президенты Польши Гжегоже Брауне, который вытер ноги и сжег флаг Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали, что один из кандидатов в президенты Польши заявил, что увлекается российским диктатором Владимиром Путиным. Его осудили другие кандидаты.