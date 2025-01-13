МИД Польши опроверг информацию о закрытии неба для летевшей в РФ словацкой делегации

В польском Министерстве иностранных дел опровергли заявление словацкого депутата Андрея Данко о том, что Варшава запретила полеты делегации Словакии, направлявшейся в Москву для переговоров о поставках газа. Об этом сообщают Polsat и Polskie Radio со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Польши Павла Вронского.

Польша отрицаент закрытие неба для словацких депутатов. Фото: Polsat

Вронский пояснил, что делегация из Словакии не предоставила все необходимые документы, в частности "ноты", которую должны были подать польским органам. После того как их попросили дополнить документы, они сообщили об изменении маршрута.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш отметил, что польско-словацкие отношения хорошие и предложил делегации лететь в Варшаву, а не в Москву.

12 января словацкая делегация, в состав которой входили вицеспикер парламента Андрей Данко (Словацкая национальная партия/SNS), Тибор Гаспар (Smer-SD) и еще четыре депутата, отправилась в Россию на переговоры. Данко заявил, что польские власти не позволили их самолету пересекать польское воздушное пространство по пути в Россию, поэтому им пришлось выбирать маршрут через Чехию и Германию.

В ноябре 2024 года Reuters сообщало, что "Газпром" на 2025 год предполагает, что транзит газа через Украину прекратится после 31 декабря 2024 года. В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен продолжать транзит российского газа, назвав это "миллиардами на крови".

27 декабря премьер Словакии Роберт Фицо объявил, что его страна может прекратить поставки электроэнергии в Украину с 1 января 2025 года, если Украина остановит транзит газа через свою территорию.

1 января 2025 года завершился срок действия соглашения между Украиной и Россией о транзите газа, и Минэнерго Украины сообщило, что с 07:00 прекращена транспортировка газа из России. В тот же день Фицо заявил, что прекращение транзита газа через Украину приведет к серьезным последствиям для Евросоюза, но не России.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина предложила Словакии помощь в переходе от российского газа к альтернативным источникам поставки, но премьер-министр Роберт Фицо "свысока отказался" от этой инициативы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении на платформе X.