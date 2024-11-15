Министр обороны Польши подверг критике Зеленского и обвинил украинцев: детали

Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что украинцы забыли о помощи Польше. Такое заявление он сделал в эфире телепрограммы "Точка над", передает TVN24.

Польша

В частности, Косиняк-Камыш сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он отметил весомую поддержку, которую Польша предоставила Украине с начала полномасштабной войны.

"Это важно в контексте слов президента Зеленского, в которых прозвучала нота, что Польша не делает все, что может", – считает он.

По его словам, Польша оказывала военную технику и гуманитарную помощь в первые месяцы после начала российской агрессии, однако сейчас украинцы, по его мнению, этого не ценят. По мнению министра, у украинцев "короткая память".

"Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Польша сделала и продолжает делать все, что возможно", – подчеркнул Косиняк Камыш.

В то же время министр подчеркнул, что всегда будет учитывать безопасность своего государства.

"Если передача какого-либо оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование", – добавил министр.

Ранее глава МИД Польши отметил, что его страна сделала для Украины больше, чем любое другое государство, учитывая относительный уровень военной, финансовой, экономической, гуманитарной помощи и поддержки украинских беженцев по отношению к ВВП.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Польша готова передать дополнительные истребители МиГ-29 Украине, но только после того, как НАТО обеспечит безопасность неба над Польшей. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Польша ожидает размещения альянсом своих самолетов для защиты воздушного пространства.