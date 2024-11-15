Министр обороны Польши подверг критике Зеленского и обвинил украинцев: детали

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Ткачик Олеся
Министр обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что украинцы забыли о помощи Польше. Такое заявление он сделал в эфире телепрограммы "Точка над", передает TVN24.
Польша
В частности, Косиняк-Камыш сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он отметил весомую поддержку, которую Польша предоставила Украине с начала полномасштабной войны.
По его словам, Польша оказывала военную технику и гуманитарную помощь в первые месяцы после начала российской агрессии, однако сейчас украинцы, по его мнению, этого не ценят. По мнению министра, у украинцев "короткая память".
В то же время министр подчеркнул, что всегда будет учитывать безопасность своего государства.
Ранее глава МИД Польши отметил, что его страна сделала для Украины больше, чем любое другое государство, учитывая относительный уровень военной, финансовой, экономической, гуманитарной помощи и поддержки украинских беженцев по отношению к ВВП.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Польша готова передать дополнительные истребители МиГ-29 Украине, но только после того, как НАТО обеспечит безопасность неба над Польшей. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Польша ожидает размещения альянсом своих самолетов для защиты воздушного пространства.
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