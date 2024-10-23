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Могли ли в Берлине договориться о перемирии в Украине: что заявил глава МИД Польши

Глава МИД Польши не считает, что ее "исключили из обсуждений" об Украине, когда не пригласили Варшаву на обсуждение, которое состоялось в Берлине

сегодня, 08:20
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Кравцев Сергей

В СМИ просочилась информация, что одна из тем, которую в Берлине могли обсуждать на закрытой встрече лидеры США, Британии, Франции и Германии, могла касаться временного перемирия в российско-украинской войне. В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский во время общения с журналистами отметил, что ему неизвестно договаривались ли в Берлине о каких-то форматах перемирия в российско-украинской войне. В дискуссии лидеров речь шла преимущественно о войне на Ближнем Востоке. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает RMF24.

Могли ли в Берлине договориться о перемирии в Украине: что заявил глава МИД Польши

Радослав Сикорский. Фото: из открытых источников

Глава МИД Польши также заявил, что не считает сигналом об "исключении из обсуждений об Украине" то, что Польшу не пригласили на встречу лидеров США, Британии, Франции и Германии, организованную Берлином.

После встречи четырех лидеров – президента США Джо Байдена, премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца – по войне в Украине и конфликту на Ближнем Востоке от некоторых комментаторов в Польше прозвучали предположения, что отсутствие Варшавы на этой встрече обозначает ее "выпадение из дипломатической игры" по Украине".

Радослав Сикорский в телеэфире не согласился с этим тезисом. Он отметил, что встречу лидеров в Берлине организовывали слишком поспешно после того, как сорвалась встреча формата "Рамштайн" на уровне лидеров, а также напомнил, что все участники встречи – ядерные государства.

"Мы не ядерное государство, мы не входим в G7 или G20. Мы не представлены в каждом формате, и это нормально", – отметил глава МИД Польши.

Читайте также на портале "Комментарии" — на состоявшейся несколько дней назад встрече в "Рамштайне" президент Владимир Зеленский призвал партнеров сделать все, чтобы эта осень стала концом российской агрессии. И чтобы восстановился мировой порядок безопасности, отметил политический эксперт Александр Кочетков.

"Несомненно, что большинство граждан Украины готовы приветствовать прекращение/приостановку боевых действий на приемлемых условиях еще до начала зимы. Иначе эта зима может оказаться слишком тяжелой. Но на каких основаниях делаются подобные призывы? Есть только два варианта", – отметил эксперт.




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