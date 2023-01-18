Молодежь из Украины, Польши и Беларуси сыграют главные роли в спектакле о войне

Польша продолжает помогать украинским беженцам, причем, не только материально, но и морально – поляки помогают им адаптироваться в условиях новой жизни за границей, среди других законов и чужого языка. Основное направление в деятельности польских волонтеров – это непосредственная поддержка украинской молодежи, старшеклассников, которые в данный момент находятся на перекрестке, каждая из дорог которого приведет их во "взрослую жизнь". Польский фонд POLZA активно занимается привлечением юных беженцев к различным видам деятельности, в том числе к творческой. Так, к примеру, уже завтра, 19 января в одном из городов состоится премьера спектакля под названием "Выжившие", посвященного миграции беженцев на фоне российского вторжения.

Афіша, из открытых источников

По данным местных СМИ, ранее фондом POLZA была открыта "Мультикультурная школа", учеником которой может стать каждый желающий молодой человек. Долгое время в этом проекте брали участие старшеклассники из Беларуси, Украины и Польши, все они были задействованы в разнообразных театральных мастер-классах и занятиях. Таким образом и родилась идея поставить собственный спектакль, посвященный наиболее актуальной и кричащей проблемы современного мира – войне в Украине.

После премьеры первого спектакля "Жито", через некоторое время в польском Белостоке состоится премьера еще одного спектакля – "Выжившие", который расскажет о так называемом "миграционном феномене".

Напомним, ранее мы сообщали, как в Белостоке состоялась премьера спектакля "Вторжение", в котором приняли участие многие украинские актрисы.

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