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Молодежь из Украины, Польши и Беларуси сыграют главные роли в спектакле о войне

Премьера первого из двух спектаклей - "Жито", состоится завтра, 19 января

сегодня, 16:26
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Автор:

Vitalii Rozkariaka

Польша продолжает помогать украинским беженцам, причем, не только материально, но и морально – поляки помогают им адаптироваться в условиях новой жизни за границей, среди других законов и чужого языка. Основное направление в деятельности польских волонтеров – это непосредственная поддержка украинской молодежи, старшеклассников, которые в данный момент находятся на перекрестке, каждая из дорог которого приведет их во "взрослую жизнь". Польский фонд POLZA активно занимается привлечением юных беженцев к различным видам деятельности, в том числе к творческой. Так, к примеру, уже завтра, 19 января в одном из городов состоится премьера спектакля под названием "Выжившие", посвященного миграции беженцев на фоне российского вторжения.

Молодежь из Украины, Польши и Беларуси сыграют главные роли в спектакле о войне

Афіша, из открытых источников

По данным местных СМИ, ранее фондом POLZA была открыта "Мультикультурная школа", учеником которой может стать каждый желающий молодой человек. Долгое время в этом проекте брали участие старшеклассники из Беларуси, Украины и Польши, все они были задействованы в разнообразных театральных мастер-классах и занятиях. Таким образом и родилась идея поставить собственный спектакль, посвященный наиболее актуальной и кричащей проблемы современного мира – войне в Украине.

После премьеры первого спектакля "Жито", через некоторое время в польском Белостоке состоится премьера еще одного спектакля – "Выжившие", который расскажет о так называемом "миграционном феномене".

Напомним, ранее мы сообщали, как в Белостоке состоялась премьера спектакля "Вторжение", в котором приняли участие многие украинские актрисы. 



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Источник: https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,29370338,przezyto-o-migracji-potrzebie-bezpieczenstwa-i-emocjach.html?_ga=2.38480486.456728324.1674049337-299088472.1667395130
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