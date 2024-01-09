Молодые беженцы должны вернуться и воевать: депутат из Польши сделал заявление о мобилизации

Страны ЕС, принявшие многие беженцы из Украины, должны создать механизмы возвращения в страну военнообязанных для их мобилизации на фронт. Такое заявление сделал глава Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль в интервью изданию Sestry .

Павел Коваль (фото из открытых источников)

По его словам, проблема мобилизации частично связана с тем, что многие выехали из Украины. Он ссылается на "некоторые данные", демонстрирующие сокращение населения в Украине якобы ниже отметки в 30 млн человек.

Коваль считает, что нужно привлечь механизмы для возвращения молодых украинцев, "которые могут бороться".

"На это также должны быть направлены действия стран, где находятся многие украинцы. То есть нужно заботиться о том, чтобы при получении разрешений на работу, продлении срока пребывания, на партнерских началах проходила проверка, находятся ли люди, находящиеся на территории других стран ЕС, могли бы быть мобилизованными в Украине", – считает польский депутат.

По его мнению, такой подход "спустил бы пару" тем, кто утверждает, что украинцы уехали в Европу, чтобы не уходить на фронт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Притула высказался о методах работников ТЦК и мобилизации в Украине . Мобилизация в Украине и методы работников ТЦК, которые ловят военнообязанных и отправляют их в военкоматы, вызвали беспокойство у украинцев. В этой ситуации высказался украинский волонтер Сергей Притула в интервью "Радио Свобода".

Сергей Притула рассказал, что в последнее время стали фиксировать случаи "не совсем благородного поведения" работников ТЦК. Например, в Тернопольской области зафиксировали, как сотрудники военкомата избивают военнообязанных. Недавно стало известно, что их будут судить по делам об избиении и пытках.