По словам президента Польши Анджея Дуды, он на собственном опыте убедился, что бывший президент США Дональд Трамп всегда придерживается обещаний, которые дает. Так Дуда ответил на просьбу прокомментировать обещание Трампа завершить войну в Украине в течение 24 часов после того, как победит на выборах президента США.

Дуда считает Трампа серьезным политиком. Фото из открытых источников

Президент Польши назвал Дональда Трампа "серьезным во всем, что он говорит".

"Исходя из моего личного опыта как президента, работавшего с президентом Трампом, я могу сказать: то, что он мне обещал, было выполнено. Если я получал какое-то обещание от Трампа, если он мне что-то обещал, то это было выполнено", – рассказал Анджей Дуда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что американский президент Джо Байден назвал Дональда Трампа главным инициатором, который блокирует утверждение Конгрессом США новой макрофинансовой помощи Украине. Во время обращения в Конгресс США Байден заявил, что конгрессмены достигли двухпартийной договоренности по голосованию за законопроект, содержащий "самую справедливую, самую гуманную реформу миграционной системы и самые жесткие меры по защите границы", однако не могут принять его из-за Трампа.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал , что весной Россия планирует начать новое наступление. В настоящее время РФ проводит операции, являющиеся тактической подготовкой к началу такого наступления, убежден бывший руководитель Генерального штаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедиви. По словам экс-главы Генштаба Чехии, для весеннего наступления россияне подготовили 60 тысяч военных и технику.

