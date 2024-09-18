"Мы все видим": польская армия сделала предупреждение

В Польше масштабное наводнение затопило несколько населенных пунктов, разрушило дамбы и дома. Из пострадавших от стихийного бедствия регионов началась эвакуация, а мародеры получили возможность наживаться. В польском Генштабе отреагировали на подобные инциденты.



Польские военные предупредили мародеров. Фото из открытых источников

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши опубликовал сообщения в соцсети X с предупреждением о мародерстве в стране.

"Вниманию мародеров! Военная полиция совместно с полицией и военнослужащими оперативных войск проводит интенсивную профилактическую работу в районах затопления. Совместное патрулирование, оснащенное ночным видением и тепловизором, позаботится о том, чтобы каждое ваше движение было мгновенно обнаружено и последствия были неизбежны. Ночь и отсутствие электричества не являются вашими союзниками и не дадут вам никаких преимуществ", – предупредили в польском Генштабе.

В настоящее время известно, что в Польше для борьбы с последствиями наводнения присоединились 10 тыс. солдат. Также используется 19 вертолетов, 24 самоходные транспортера и 60 эвакуационных катеров. Кроме того, на затопленных территориях патрулируют около 9 тыс. полицейских.

Главное управление полиции Польши также опубликовало сообщения с предупреждением для мародеров.

"Всех, кто хочет обогатиться на человеческих страданиях, а не помогать пострадавшим от наводнения и нападать на их имущество, ждет безжалостная реакция правоохранительных органов. Милиционеры, в том числе без формы из отдела борьбы с преступностью, повсюду смотрят за вещами тех, кто был вынужден пойти в безопасное место во время наводнения", – говорится в сообщении полиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, угрожает ли Украине наводнение из Польши. Синоптик дала прогноз.

Также "Комментарии" писали, что из-за наводнений в Польше были отменены поезда в Украину.