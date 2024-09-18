"Мы все видим": польская армия сделала предупреждение

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Slava Kot
В Польше масштабное наводнение затопило несколько населенных пунктов, разрушило дамбы и дома. Из пострадавших от стихийного бедствия регионов началась эвакуация, а мародеры получили возможность наживаться. В польском Генштабе отреагировали на подобные инциденты.
Польские военные предупредили мародеров. Фото из открытых источников
Генеральный штаб Вооруженных сил Польши опубликовал сообщения в соцсети X с предупреждением о мародерстве в стране.
В настоящее время известно, что в Польше для борьбы с последствиями наводнения присоединились 10 тыс. солдат. Также используется 19 вертолетов, 24 самоходные транспортера и 60 эвакуационных катеров. Кроме того, на затопленных территориях патрулируют около 9 тыс. полицейских.
Главное управление полиции Польши также опубликовало сообщения с предупреждением для мародеров.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, угрожает ли Украине наводнение из Польши. Синоптик дала прогноз.
Также "Комментарии" писали, что из-за наводнений в Польше были отменены поезда в Украину.
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