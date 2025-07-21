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«На границе Польши с Украиной прошла антиукраинская акция»: что известно

Россия пытается рассорить поляков и украинцев

21 июля 2025, 18:48
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Недилько Ксения

Российские пропагандисты распространяют дезинформацию об антиукраинской акции, якобы состоявшейся на границе Украины и Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«На границе Польши с Украиной прошла антиукраинская акция»: что известно

«На границе Польши с Украиной прошла антиукраинская акция»: что известно

В частности, вражеские ресурсы активно разгоняют видео, на котором вроде бы польские пограничники установили щиты с надписями о "геноциде поляков" на границе с Украиной.

Центр верифицировал информацию в Госпогранслужбе Украины и сообщает: на самом деле на польско-украинской границе подобных акций не проводили. русские пропагандисты намеренно исказили контекст и информацию о месте происшествия.

Цель подобных информационных вбросов – посеять рознь между украинцами и поляками и разрушить партнерство между двумя государствами.

В ЦПД заявляют, что Россия системно пытается рассорить Украину с соседями, создавая фейки, манипуляции и провокации. Подобными гибридными методами враг стремится ослабить Украину на международной арене.

                                                                                                                               


«На границе Польши с Украиной прошла антиукраинская акция»: что известно - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 2 июля 2025 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". Закон уже опубликован на сайте президента Польши.

Соответствующий закон принял Сейм Польши, в нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, "совершили над польским населением преступление геноцида".



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