Российские пропагандисты распространяют дезинформацию об антиукраинской акции, якобы состоявшейся на границе Украины и Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«На границе Польши с Украиной прошла антиукраинская акция»: что известно

В частности, вражеские ресурсы активно разгоняют видео, на котором вроде бы польские пограничники установили щиты с надписями о "геноциде поляков" на границе с Украиной.

Центр верифицировал информацию в Госпогранслужбе Украины и сообщает: на самом деле на польско-украинской границе подобных акций не проводили. русские пропагандисты намеренно исказили контекст и информацию о месте происшествия.

Цель подобных информационных вбросов – посеять рознь между украинцами и поляками и разрушить партнерство между двумя государствами.

В ЦПД заявляют, что Россия системно пытается рассорить Украину с соседями, создавая фейки, манипуляции и провокации. Подобными гибридными методами враг стремится ослабить Украину на международной арене.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что 2 июля 2025 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". Закон уже опубликован на сайте президента Польши.

Соответствующий закон принял Сейм Польши, в нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, "совершили над польским населением преступление геноцида".