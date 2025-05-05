На польского премьера напали прямо на сцене в Нидерландах (ВИДЕО)

В Нидерландах во время официальной церемонии неустановленные лица швырнули дымовую шашку в направлении премьер-министра Нидерландов Дика Схофа и его польского коллеги Дональда Туска. После этого инцидента политики временно покинули сцену.

На Туска напали в Нидерландах (фото из открытых источников)

Об этом сообщает нидерландское издание Gazet van Antwerpen (GVA). Событие произошло 5 мая в городе Вагенинген во время мероприятия, посвященного 80-летию освобождения Нидерландов от нацистской оккупации.

Дымовую шашку бросили под ноги Дональду Туску именно перед тем, как оба лидера должны были зажечь символический Очаг освобождения — ключевой элемент ежегодной церемонии. После взрыва сцену окутал розовый дым, а охранники оперативно вывели лидеров с площадки.

В социальных сетях уже появилось видео события, на котором видно, как один из телохранителей собственноручно вынес шашку со сцены, после чего церемония возобновилась. По информации журналистов, за нападением могут стоять пропалестинские активисты. Перед инцидентом слышались лозунги в поддержку Палестины, некоторые держали палестинские платки и красные карточки — символический жест протеста против премьера Нидерландов.

После непродолжительного перерыва оба премьер-министра вернулись на охраняемую сцену, зажгли огонь и церемония продолжилась музыкальной частью.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Туск раскрыл истинные намерения Варшавы по Украине. Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на Европейском форуме новых идей (EFNI), заявил, что его страна стремится не только демонстрировать солидарность с Украиной, но и иметь экономическую выгоду от процесса ее восстановления. По его словам, участие в послевоенной реконструкции будет приносить прибыль многим странам, и Польша не собирается оставаться в стороне.

Он также отметил, что Польша уже стала символом поддержки Украины на международном уровне, однако добавил: такая поддержка не означает, что другие страны получат выгоду, тогда как Варшава останется с ничем.