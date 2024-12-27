Наша Галя балована: за сколько украинцы уже отказываются работать в Польше

Большинство наших соотечественников в Польше не хотят работать за низкую зарплату и только 5% готовы получать ниже 900 евро. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет Wprost, ссылаясь на исследования, которые показывают, что требования украинцев превосходят другие группы экономических мигрантов.

Деньги. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, исследование Progres Group свидетельствует о том, что у украинцев есть гораздо более высокие финансовые потребности, чем сотрудники из других стран. Только 5 процентов из них готовы работать за зарплату ниже 4000 злотых (около 930 евро). При этом подавляющее большинство – 85% – ожидает зарплату в пределах от 4000 до 7700 злотых (930-1800 евро), и 10% хочет зарабатывать более 7700 злотых (1800 евро).

При этом отмечается, что у иностранцев из Филиппин, Индии, Непала, Молдовы и Колумбии ожидания ниже относительно минимальной зарплаты. Из них 26 процентов готовы принять зарплату от 3000 до 3900 злотых (700-900 евро), 48 процентов ожидают зарплату от 4000 до 7700 злотых (930-1800 евро). При этом на зарплату, превышающую 7700 злотых (1800 евро), рассчитывают 26% – это превышает процент среди украинцев.

В настоящее время средняя зарплата украинцев в Польше колеблется от 3300 до 5500 злотых (770-1300 евро).

Читайте на портале "Комментарии" — средние зарплаты в Украине в 2024 году постепенно росли. За девять месяцев 2024 года заработные платы выросли на 22,2%, а средняя зарплата составляет 20592 грн. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины, сообщает портал "Комментарии".

По данным Госстата, больше выросли средние зарплаты в таких сферах, как:

Информация и телекоммуникации – 50752 грн ( 37,7%)

Авиационный транспорт – 40443 грн ( 35,7%)

Финансовая и страховая деятельность – 40194 грн ( 20,5%)

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