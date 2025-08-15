Навроцкий больно ударит по украинцам: заявление президента Польши поражает

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о готовности к пересмотру условий действия социальной программы "800", оказывающей финансовую поддержку семьям с детьми, в том числе и украинским беженцам. По его словам, возможные изменения будут касаться не только украинцев, но и всех получателей помощи, которые не всегда нуждаются в ее реальности.

Фото: из открытых источников

Навроцкий подчеркнул, что реформы не будут спонтанными — все шаги будут предприниматься на основе четкой государственной стратегии, сообщает Polsat.

В настоящее время программа "800" предусматривает ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет. Но с 1 июня 2025 уже действуют новые правила для украинских граждан: дети должны обязательно посещать польский детский сад или школу (исключение — домашнее обучение), иначе семья потеряет право на помощь.

Кроме того, польская политическая сила PSL (Польская крестьянская партия) обсуждает инициативу ограничить выплаты "800" только для тех родителей или опекунов, которые официально работают. Все другие категории граждан могут претендовать на другие виды социальной поддержки, но не по этой программе.

Кароль Навроцкий подчеркнул, что демографическая политика страны должна быть последовательной и основываться на долгосрочном планировании. С ним согласен и лидер партии Владислав Косиняк-Камиш, который акцентирует внимание на важности приоритета для трудоустроенных лиц.

Согласно результатам недавнего социологического опроса, большинство граждан Польши – 54,4% – поддерживают идею изменений в программе. 26,5% поляков выступают за сохранение действующего механизма, а 19,2% еще не определились со своей позицией.

