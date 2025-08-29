logo

Навроцкий больше не лидер поляков: кто оказался на первой позиции рейтинга
commentss НОВОСТИ Все новости

Навроцкий больше не лидер поляков: кто оказался на первой позиции рейтинга

Если бы в Польше выборы состоялись сегодня, с большой вероятностью победил бы уже не Кароль Навроцкий

29 августа 2025, 14:16
Автор:
Кравцев Сергей

После двухмесячного перерыва вице-премьер и министр иностранных дел Радослав Сикорский вернулся на позицию лидера в рейтинге доверия среди поляков. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствует опрос IBRIS для Onet.

Навроцкий больше не лидер поляков: кто оказался на первой позиции рейтинга

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Доверие к вице-премьеру и министру иностранных дел выразили 41,8% опрошенных (это на 0,4 процентного пункта меньше, чем было в июле). 45,4% участников опроса не доверяют ему, а 11,3% относятся к нему безразлично.

В июле президент Кароль Навроцкий был на вершине рейтинга, но теперь фиксируют падение уровня доверия к нему на 5,5 процентного пункта. В августе доверие к президенту выражают 41,3% опрошенных; 48% опрошенных не доверяют Навроцкому. 10,3% опрошенных выразили безразличие.

На третьей позиции по результатам опроса больше всего доверия получил мэр Варшавы Рафал Тшасковский с результатом 39,9% (снижение на 0,6 процентного пункта). 51,7% опрошенных заявляют об отсутствии доверия к нему, а 8,4% высказываются о Тшасковском с безразличием.

На четвертом месте по уровню доверия оказался действующий премьер-министр Дональд Туск с результатом 36,4%.

Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований IBRiS 20-21 августа 2025 года на общенациональной выборке 1,1 тысячи человек.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер Польши Дональд Туск подвел итоги первой встречи с вновь избранным президентом Каролем Навроцким. Единственным, в чем они пришли к согласию, по словам Туска, стало то, что оба "имеют прекрасные семьи и прекрасных детей", сообщает Financial Times.




Источник: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/duze-przetasowania-w-sondazu-zaufania-nawrocki-traci-jest-nowy-lider/f211f92?utm_campaign=cb#pco
