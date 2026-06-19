Навроцкий издал жесткий ультиматум по поводу вступления Украины в ЕС: детали скандала

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил обеспокоенность возможными последствиями вступления Украины в Европейский Союз для польского сельского хозяйства. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на аграрном форуме AgroLiga 2025, где обсуждались перспективы развития фермерства и вызовы, стоящие перед производителями в условиях изменений на европейском рынке.

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Во время общения с представителями аграрной отрасли польский лидер подчеркнул, что поддерживает стремление Украины к интеграции в европейское сообщество. В то же время, по его словам, Варшава должна, прежде всего, защищать собственные экономические интересы и конкурентоспособность польских производителей.

"Я также признаю, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу для польского сельского хозяйства. Я президент Польши и, понимая стремление Украины, всегда буду поддерживать хорошее отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции", — заявил Навроцкий.

Особое внимание глава государства уделил европейской аграрной политике. В частности, он коснулся темы "Зеленого соглашения" ЕС, а также решений европейских институций, непосредственно влияющих на деятельность фермерских хозяйств и условия работы аграрного сектора.

Заявление президента Польши прозвучало в период активных дискуссий между Киевом и Варшавой. В последнее время стороны неоднократно обсуждали вопросы исторической памяти, двусторонних отношений и перспектив дальнейшего продвижения Украины на пути членства в Европейском Союзе.

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