Навроцкий ответил на слова Зеленского, что полякам придется "брать в руки оружие"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого словами, что в случае поражения Украины ему и польскому народу придется брать в руки оружие. В то же время Навроцкий заявил, что у Польши есть ощущение "хорошо выполненной работы" в отношении Украины.

Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak (IPN)

Как сообщает PAP, Навроцкий заявил, что "Польша сделала и делает больше, чем мы думали, что сможем сделать" в отношении Украины в помощи для беженцев, а также передачи военной техники.

"У нас есть ощущение хорошо проделанной работы в отношении нашего партнера, который оказался в экзистенциальной опасности из-за постсоветской Российской Федерации", – сказал Навроцкий.

Кароль Навроцкий подчеркнул, что "политика руководствуется правилом взаимности", поэтому в случае его победы на президентских выборах, Польша и дальше будет поддерживать Украину против России, которую в Варшаве считают враждебной силой.

"В то же время Польша представляет, и я хочу, чтобы это было понятно, свои интересы и свое общество. Поэтому она не может позволить себе действий, которые нанесут удар по нашей собственной экономике, сельскому хозяйству, по богатству кошельков поляков", — добавил Навроцкий.

По его словам, если бы не помощь Польши, Украина могла упасть в первые дни войны, ведь некоторые союзники, в частности, Германия отправила только каски, как помощь Киеву.

Напомним, что кандидат в президенты Польши от партии "ПИС" Кароль Навроцкий заявил, что не видит Украину ни в НАТО, ни в ЕС из-за вопроса Волынской трагедии. Зеленский ему ответил, что в случае поражения Украины на войне против России, войска Путина будут на границе с Польшей, и им, возможно, придется воевать против РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские политики критически отреагировали на слова Зеленского и заявили, что президент Украины вмешивается в выборы в Польше. Кроме того, Зеленского обвинили в том, что он – марионетка Германии.