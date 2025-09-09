Навроцкий похоронил надежды Украины на вступление в ЕС и НАТО: названа странная причина

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в настоящее время вопрос вступления Украины в НАТО следует отложить из-за продолжающейся войны, а также считает преждевременными дискуссии о вступлении Украины в ЕС. Об этом он сообщил в интервью литовской телерадиокомпании LRT.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: УНН

По словам Навроцкого, страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом НАТО.

"Это бы означало, что Польша и Литва автоматически оказались бы в состоянии войны, поэтому такую дискуссию нужно прекратить — это невозможно", — подчеркнул польский президент.

Что касается Европейского Союза, Навроцкий отметил, что вступление Польши и Литвы было длительным процессом, требовавшим учет многих факторов, в частности влияния на экономику и бизнес.

"Я убежден, что Украина должна стать частью цивилизации — западной или латинской, если говорить об определенных культурных признаках. Но на сегодняшний день обсуждение членства Украины в ЕС является преждевременным", — добавил он.

Польский лидер уточнил, что в качестве президента Польши не участвует в таких дискуссиях, а больше сосредоточен на поддержке, которую поляки оказывают Украине с 2022 года.

"Поляки первыми начали активно помогать Украине — снабжать военной техникой и принимать более миллиона украинцев, обеспечивая социальную поддержку. Мы считаем, что выполнили важный урок солидарности и продолжаем поддерживать Украину в это сложное время из-за агрессии России", — подчеркнул Навроцкий.

Стоит отметить, что в этот раз он не затронул тему исторических споров, которые раньше называл условием для поддержания вступления Украины в ЕС и НАТО во время своей избирательной кампании.

