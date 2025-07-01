Навроцкий поставил крест на интеграцию Украины в ЕС и НАТО: детали

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина пока не может стать членом НАТО из-за войны с Россией. По его словам, присоединение к Альянсу в условиях активной фазы войны автоматически обяжет все государства-члены участвовать в боевых действиях, что создаст серьезную угрозу безопасности всего блока.

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

"На данный момент вступление Украины в НАТО невозможно. Она находится в состоянии войны, и ее присоединение означало бы вовлечение других стран в конфликт. Этот вопрос пока не нуждается в пересмотре", — отметил Навроцкий в интервью польскому агентству PAP.

Политик также выступил против автоматического или безусловного присоединения Украины к Европейскому союзу. Он подчеркнул, что европейская интеграция требует соответствия ряду критериев, которые раньше пришлось выполнить и в Польше.

"Я не поддерживаю идею безусловного вступления Украины в ЕС. Польша и другие государства годами работали над тем, чтобы соответствовать стандартам Евросоюза. Украина также должна пройти этот путь", – сказал он.

Несмотря на это, Навроцкий признал важность того, чтобы Украина оставалась частью западного мира. В то же время, по его мнению, этот процесс не обязательно должен завершаться членством в НАТО или ЕС, поскольку оба варианта пока выглядят маловероятными или очень отдаленными.

В контексте выборов в Польше следует напомнить, что перед вторым туром Навроцкий достиг договоренностей с лидером националистической "Конфедерации" Славомиром Менценом. В частности, в обмен на поддержку он согласился не продвигать вступление Украины в НАТО.

Однако после победы Навроцкий заявил о стремлении сохранять добрососедские отношения с Киевом. В ответе на приветствие от Владимира Зеленского он отметил, что будущее партнерство между странами должно основываться на взаимоуважении, диалоге и разрешении исторических противоречий.

Как уже писали "Комментарии", кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что против вступления Украины в НАТО. По его словам, членство Украины в Альянсе поставит НАТО в прямой конфликт с Россией.