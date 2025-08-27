Навроцкий прокололся: что не так с желанием ограничить помощь украинцам

Накладывая вето на закон о помощи Украине, в частности, украинским беженцам, президент Кароль Навроцкий рассчитывал получить максимально положительный результат: повысить уровень доверия к своей деятельности, создать проблему правительства премьер-министра Дональда Туска и поставить дополнительные условия в отношениях с Украиной. Вместо этого он получил негатив по всем трем пунктам. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников

Нардеп рассказывает, что в Украине решение польского президента оценили как недружественный шаг в ситуации, когда решается вопрос мира для нашего государства и участие Европы в гарантиях безопасности. От имени польского правительства вето Навроцкого жестко осудила министерша по делам семьи Агнешка Дземьянович-Бонк. Она напомнила: "800+ – это деньги для детей и на детей. А за потерю работы нельзя наказывать, в частности, невинных детей. Это алфавит человечности. Стыд, что ее не хватило президенту".

"Но самой большой неожиданностью для президентского окружения стала шквальная критика от демократической, проевропейской и проукраинской части польского общества. Многих возмутила попытка заработать политические баллы на отмене помощи украинским детям – жертвам российской агрессии. С заявлением-протестом выступили десятки известных польских женщин, в том числе две бывшие первые леди Йоланта Квасьневская и Анна Коморовская", – отметил политик.

Он продолжает, с осуждением к Навроцкому обратилась и монахиня сестра Малгожата Хмелевская, известная своей жертвенностью в помощи бедным, немощным и тяжело больным. Десятки журналистов опубликовали критические комментарии и статьи, напомнив президенту о весомом вкладе украинских беженцев, в частности женщин, в развитие польской экономики и наполнение государственного бюджета.

"В этих голосах я почувствовал настроение 2022 года, когда подавляющее большинство поляков проявило чрезвычайную солидарность с Украиной и украинскими беженцами, чем удивило всю Европу и весь мир. Это Польша великих традиций – сопротивления коммунизму, вершиной которого стала "Солидарность". Большое профсоюзное и национально-освободительное движение, обеспечившее независимость Польши, свободу и демократию в нашей части Европы. Это Польша, которая для Украины является стратегическим партнером и верным союзником в нашей борьбе с российским нашествием, а также на пути к ЕС и НАТО. И в этой Польше украинцы безгранично благодарны за солидарность и оказанную поддержку", – констатировал нардеп.

