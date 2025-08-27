Навроцкий прокололся: что не так с желанием ограничить помощь украинцам

Рубрики
Кравцев Сергей
Накладывая вето на закон о помощи Украине, в частности, украинским беженцам, президент Кароль Навроцкий рассчитывал получить максимально положительный результат: повысить уровень доверия к своей деятельности, создать проблему правительства премьер-министра Дональда Туска и поставить дополнительные условия в отношениях с Украиной. Вместо этого он получил негатив по всем трем пунктам. Такое мнение высказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.
Кароль Навроцкий. Фото: из открытых источников
Нардеп рассказывает, что в Украине решение польского президента оценили как недружественный шаг в ситуации, когда решается вопрос мира для нашего государства и участие Европы в гарантиях безопасности. От имени польского правительства вето Навроцкого жестко осудила министерша по делам семьи Агнешка Дземьянович-Бонк. Она напомнила: "800+ – это деньги для детей и на детей. А за потерю работы нельзя наказывать, в частности, невинных детей. Это алфавит человечности. Стыд, что ее не хватило президенту".
Он продолжает, с осуждением к Навроцкому обратилась и монахиня сестра Малгожата Хмелевская, известная своей жертвенностью в помощи бедным, немощным и тяжело больным. Десятки журналистов опубликовали критические комментарии и статьи, напомнив президенту о весомом вкладе украинских беженцев, в частности женщин, в развитие польской экономики и наполнение государственного бюджета.
