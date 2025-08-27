Навроцкий решил бить по украинским женщинам с маленькими детьми

Президент Польши Кароль Навроцкий заблокировал закон, который продолжал социальные выплаты и бесплатное медицинское обеспечение для неработающих украинских беженцев. Это решение может стать критическим для наиболее уязвимой категории украинских беженцев в Польше – матерей с малыми детьми, не имеющими возможности трудоустроиться.

Украинские беженцы с детьми под угрозой в Польше. Фото: depositphotos

По словам директора аналитического центра международной компании Gremi Personal Юрия Григоренко, нынешнее вето от Навроцкого создает "чрезвычайно рисковую ситуацию" для той группы украинских беженцев, которые не имеют возможности работать.

"Президентское решение создает чрезвычайно рисковую ситуацию для малозащищенных украинцев, которые пока не работают, но нуждаются в базовой социальной защите. Например, у матерей, которые не работают, но имеют детей. Именно эта уязвимая группа беженцев очень сильно пострадает от изменений", — объясняет Григоренко в комментарии "Эспрессо".

По состоянию на 30 июня 2025 года в Польше под статусом временной защиты находилось 992 505 украинцев, что составляет 23% всех беженцев в ЕС. При этом 78% из них трудоустроены. Следовательно, вето коснется около 22% украинцев, не имеющих работы. Действующий закон, гарантирующий социальную поддержку, действует только до 30 сентября. Если новый документ не будет подписан, матери с детьми останутся без помощи и бесплатной медицины.

Депутат от партии "Razem" Мацей Конечный назвал вето Навроцкого "глупым, вредным и безответственным". По его словам, если украинская мать понимает, что потеря работы означает полную потерю средств к существованию, это приведет к разорению рынка труда, которое ударит по польским работникам.

По данным TVN24, только в 2024 году украинцы уплатили налоги и взносы на сумму более 18 миллиардов злотых в бюджет Польши, тогда как на программу помощи 800+ правительство соседней страны для украинских беженцев потратило 2,8 миллиарда.

