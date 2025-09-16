Навроцкий срочно призвал всех готовиться к худшему сценарию: что известно

Президент Польши Кароль Навроцкий в интервью изданию Bild призвал НАТО активизировать усилия по "готовности к войне". Этот призыв прозвучал после недавнего визита Навроцкого в Германию, который прошел на фоне нарушения польского воздушного пространства российскими беспилотниками.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: УНН

"Мы должны сделать все возможное, чтобы быть готовыми к войне. Ведь это единственный путь к сохранению мира", — подчеркнул президент.

По поводу инцидента с массовым вторжением российских дронов в воздушное пространство Польши, Навроцкий выразил уверенность, что "это была атака, направленная непосредственно из Москвы". Он также выразил надежду, что подобных инцидентов "на территории НАТО больше не произойдет".

"НАТО станет еще более подготовленным", — добавил он.

Кроме того, польский лидер поддерживает позицию президента США Дональда Трампа, призвавшего членов НАТО полностью прекратить импорт российской нефти.

"Все государства, стремящиеся к миру и свободе, должны прекратить поддерживать Россию финансово", — подчеркнул Навроцкий.

Напомним, на прошлой неделе польское воздушное пространство было нарушено почти двумя десятками беспилотников с территории Украины и Белоруссии. В ответ генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о начале операции "Восточный часовой".

13 сентября в Польше официально стартовала эта миссия, а уже 15 сентября был обезврежен беспилотник, круживший над правительственными зданиями и резиденцией президента.

Как уже писали "Комментарии", в ночь с понедельника на вторник, 16 сентября, российские города Саратов и Энгельс подверглись атакам беспилотных летательных аппаратов, сопровождавшихся взрывами. В результате ударов дронов была повреждена промышленная инфраструктура, что привело к возгоранию.