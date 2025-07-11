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Названа цель громкого заявления Дуды о закрытии аэропорта в Жешуве

Прежде всего, это заявление было адресовано не Украине, а союзникам по НАТО и ЕС, которые, вероятно, недостаточно финансово поддерживают содержание польской инфраструктуры.

11 июля 2025, 08:10
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Клименко Елена

Публичные заявления президента Польши Анджея Дуды о возможном закрытии аэропорта в Жешуве, который является ключевым логистическим узлом для поставки оружия Украине, скорее всего, не касаются непосредственно Киева. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил Владимир Джиджора, бывший советник департамента ЕС и НАТО МИД Украины (2019-2021), президент Ассоциации офицеров резерва и ветеранов, а также вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО.

Названа цель громкого заявления Дуды о закрытии аэропорта в Жешуве

Фото: из открытых источников

По мнению дипломата, слова Дуды больше направлены на союзников в ЕС и НАТО, которые, по всей вероятности, не обеспечивают надлежащего финансирования объектов инфраструктуры, задействованных в военной логистике.

  "Вполне возможно, что таким образом Дуда пытается усилить свои политические позиции. Это может быть также эмоциональная реакция, но я убежден, что заявление ориентировано, прежде всего, на европейских и натовских партнеров, а не на Украину", — отметил Джиджора.

Он пояснил, что на польскую инфраструктуру ложится значительная нагрузка, и сети, созданные за счет европейских инфраструктурных программ, сейчас активно эксплуатируются, но финансирование на их обновление или обслуживание не поступает. При этом НАТО, по словам эксперта, не финансирует подобные проекты, поскольку это не входит в его компетенцию — поддержка инфраструктуры является задачей Евросоюза.

"Фактически, польская сторона может считать несправедливым, что объекты, используемые в общих целях, содержатся исключительно за счет национального бюджета. Вполне возможно, что заявление Дуды — это намек на необходимость коллективного финансирования", — подытожил Джиджора.

Как уже писали "Комментарии", президент Польши Анджей Дуда поделился своими впечатлениями от разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу сложной и чувствительной темы Волынской трагедии.



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Источник: https://espreso.tv/svit-skhozhe-na-sprobi-prodovzhiti-politichnu-kareru-diplomat-dzhidzhora-pro-pogrozi-dudi-zakriti-aeroport-v-zheshuvi-dlya-postachannya-zbroi-dlya-ukraini
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