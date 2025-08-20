Неизвестный летательный объект взорвался в Польше: министр обороны озвучил версии

В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши произошел загадочный взрыв на кукурузном поле возле городка Осины. Там упал неизвестный летательный объект и сдетонировал. Взрывная волна повредила окна нескольких жилых домов, а на месте происшествия полиция обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что рассматриваются три основных версии.

Владислав Косиняк-Камыш. Фото из открытых источников

Владислав Косиняк-Камиш отреагировал на инцидент со взрывом неизвестного объекта в Польше и заявил, что существует несколько основных сценариев: вторжение российского беспилотника, контрабандный беспилотник или акт саботажа.

Несмотря на то, что оперативное командование Вооруженных сил сообщило, что радиолокационные системы Польши не зафиксировали нарушений воздушного пространства, но это не исключает гипотезу о российском дроне. Косиняк-Камиш отметил, что Польша граничит с Украиной, где идет полномасштабная война, а сам объект разорвался в 100 км от украинской границы.

"Радиолокационные системы, согласно предварительному анализу, не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства, что не означает, что мы не будем проверять инцидент в этом плане. Это одна из гипотез. Дроны являются небольшими объектами, поскольку, вероятнее всего, речь идет о разбившемся дроне. Он пока не имеет никаких признаков, которые сразу указывали бы на военный характер", – пояснил Косиняк-Камыш.

Также министр обороны Польши предположил, что мог разбиться перевозивший контрабанду беспилотник. Кроме того, Косиняк-Камыш не исключил и существования саботажа.

"Не стоит исключать и то, что произошло в других странах, то есть акты саботажа. Инциденты с участием дронов, залетевших на территорию Литвы и Румынии, также сравнивают с этим инцидентом", — добавил Косиняк-Камиш.

По его словам, военные предварительно предполагают, что обломки могут принадлежать старому двигателю с винтом, но окончательных выводов пока нет. На месте работают полиция, военная полиция, силы территориальной обороны и оперативные войска, а для обследования территории задействовали вертолеты и беспилотники.

