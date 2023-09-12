Несмотря на критику ЕС, Польша пошла на решительный шаг: его не поддерживает Украина

Польша объявила о дальнейшем запрете на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото с открытых источников

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Моравецкий утверждает, что война в Украине дестабилизировала аграрный рынок в Польше, потому страна приняла решение в апреле этого года заблокировать поставки украинского зерна до 15 сентября. Однако теперь премьер-министр заявил, что Польша продолжит запрет на украинское зерно.

"Правительство защищает польских фермеров! Мы не откроем границы для украинского зерна! Эмбарго остается!", – написал Матеуш Моравецкий в Twitter.

Глава польского правительства критикует Еврокомиссию, призвавшую снять запрет на украинское зерно.

"Я уверяю все польское село, что мы будем твердо защищать польского фермера. Мы не соглашаемся, чтобы бюрократы ЕС навязывали нам свою власть", — заявил Моравецкий.

Напомним, что Еврокомиссия в мае этого года согласовала просьбу Венгрии, Болгарии, Польши, Словакии и Румынии на запрет импорта зерна из Украины. Сначала запрет действовал до 5 июня, а затем был продлен до 15 сентября.

На прошлой неделе в Брюсселе состоялось очередное заседание рабочей группы по импорту украинского зерна на котором было рекомендовано снять эмбарго. Запрет на украинское зерно не распространяется на транзит сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, из нескольких украинских беженцев хотят навсегда остаться в Польше.

Также "Комментарии" писали, что Украина обратится в суд из-за решения Польши.