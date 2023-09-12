Несмотря на критику ЕС, Польша пошла на решительный шаг: его не поддерживает Украина

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Slava Kot
Польша объявила о дальнейшем запрете на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Фото с открытых источников
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Моравецкий утверждает, что война в Украине дестабилизировала аграрный рынок в Польше, потому страна приняла решение в апреле этого года заблокировать поставки украинского зерна до 15 сентября. Однако теперь премьер-министр заявил, что Польша продолжит запрет на украинское зерно.
Глава польского правительства критикует Еврокомиссию, призвавшую снять запрет на украинское зерно.
Напомним, что Еврокомиссия в мае этого года согласовала просьбу Венгрии, Болгарии, Польши, Словакии и Румынии на запрет импорта зерна из Украины. Сначала запрет действовал до 5 июня, а затем был продлен до 15 сентября.
На прошлой неделе в Брюсселе состоялось очередное заседание рабочей группы по импорту украинского зерна на котором было рекомендовано снять эмбарго. Запрет на украинское зерно не распространяется на транзит сельскохозяйственной продукции. Кроме того, 15 октября в Польше пройдут парламентские выборы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, из нескольких украинских беженцев хотят навсегда остаться в Польше.
Также "Комментарии" писали, что Украина обратится в суд из-за решения Польши.
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