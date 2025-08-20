НЛО упал и взорвался в Польше: на место инцидента следуют военные (ВИДЕО)

Неизвестный объект упал в Польше. Фото из открытых источников

В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши произошел инцидент, когда на кукурузное поле в селе Осины, упал неопознанный летающий объект (НЛО), после чего он взорвался. Это произошло примерно в 100 километрах от границы с Украиной. Никто не пострадал, но местные жители рассказывают о сильном грохоте и яркой вспышке в небе.

Как сообщает польский телеканал RMF FM, сигнал о взрыве поступил в полицию Лукува после двух часов ночи. Очевидцы отмечают, что сначала видели яркую вспышку в небе, а затем раздался сильный взрыв, который разбудил жителей нескольких сел.

"Меня разбудил сильный грохот, от которого затряслись окна. Я выглянул на улицу, но ничего не увидел. Лишь утром увидел машины полиции", — рассказал один из жителей села Осин.

После падения непознанного летающего объекта на место инцидента сразу прибыли правоохранители и пожарные. Они обнаружили разбросанные обгоревшие металлические и пластиковые обломки, но без характерной воронки от взрыва бомбы. Повреждены несколько соток кукурузного поля, а в трех соседних домах выбило стекла.

"На кукурузном поле нашли обгоревшие элементы разных размеров, разбросанные в радиусе нескольких десятков метров. Это обожженные металлические и пластиковые обломки. Что это за неидентифицированный предмет, устанавливают соответствующие службы. На месте происшествия работают сотрудники полиции, мы проверяем территорию", — сообщил местный полицейский.

Журналисты местного портала Łuków.TV сообщают, что среди обломков нашли предмет, похожий на пропеллер. Кроме того, было обнародовано видео, на котором видна яркая вспышка в небе и слышен звук взрыва, однако сам неизвестный летательный объект не попал на камеры.

Инцидент уже был подтвержден в Министерстве национальной обороны Польши. Спикер ведомства Януш Сеймей заявил, что территорию охраняют, а на место выехала группа военных экспертов. По его словам, "мы стараемся установить происхождение предмета".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в прошлом году в Польше упало НЛО вблизи российской границы. Однако впоследствии оказалось, что неизвестным летательным объектом был метеозонд, содержащий надписи на русском языке.

Также "Комментарии" писали, что российский дрон разбился в Литве после атаки по Украине.