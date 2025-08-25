Рубрики
Новый президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая приравняет так называемые "бандеровские символы" к нацистским и коммунистическим символам. Заявление польского лидера вызвало острую реакцию в Украине, где ее сравнили с кремлевской риторикой.
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters
Экс-глава Украинского института национальной памяти и депутат Верховной Рады Владимир Вятрович отреагировал на скандальное заявление Навроцкого. По его словам, попытка президента Польши запретить "бандеровский символ" перекликается с российской пропагандой.
Напомним, что 25 августа президент Польши объявил о подготовке изменений в Уголовный кодекс. По новому законопроекту Навроцкого использование или пропаганда символики, связанной с украинским националистическим движением времен Второй мировой войны, будет приравнена к демонстрации нацистских или коммунистических знаков.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше учредили День памяти "жертв геноцида ОУН и УПА". Несмотря на отсутствие достоверных данных, в Варшаве утверждают об убийстве около 100 тысяч поляков.
Также "Комментарии" писали, что Польша депортирует десятки украинцев из-за скандала на концерте белорусского певца.