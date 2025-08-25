Нового президента Польши обвинили в сходстве с видением Путина в отношении Украины

Новый президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая приравняет так называемые "бандеровские символы" к нацистским и коммунистическим символам. Заявление польского лидера вызвало острую реакцию в Украине, где ее сравнили с кремлевской риторикой.

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Экс-глава Украинского института национальной памяти и депутат Верховной Рады Владимир Вятрович отреагировал на скандальное заявление Навроцкого. По его словам, попытка президента Польши запретить "бандеровский символ" перекликается с российской пропагандой.

"Бандеровская идеология – это три ключевых тезиса: получишь украинское государство или погибнешь в борьбе за него; свобода народам, свобода человеку; опора на собственные силы. Навроцкий видит в этом сходство с нацизмом. А я в его видении вижу сходство с видением Путина, который уничтожение всего украинского называет денацификацией", – написал Вятрович в Facebook.

Напомним, что 25 августа президент Польши объявил о подготовке изменений в Уголовный кодекс. По новому законопроекту Навроцкого использование или пропаганда символики, связанной с украинским националистическим движением времен Второй мировой войны, будет приравнена к демонстрации нацистских или коммунистических знаков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше учредили День памяти "жертв геноцида ОУН и УПА". Несмотря на отсутствие достоверных данных, в Варшаве утверждают об убийстве около 100 тысяч поляков.

Также "Комментарии" писали, что Польша депортирует десятки украинцев из-за скандала на концерте белорусского певца.