logo

BTC/USD

111386

ETH/USD

4624.01

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Польша Нового президента Польши обвинили в сходстве с видением Путина в отношении Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Нового президента Польши обвинили в сходстве с видением Путина в отношении Украины

В Польше хотят приравнять "символ Бандеры" к нацистским и коммунистическим знакам.

25 августа 2025, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал законодательную инициативу, которая приравняет так называемые "бандеровские символы" к нацистским и коммунистическим символам. Заявление польского лидера вызвало острую реакцию в Украине, где ее сравнили с кремлевской риторикой.

Нового президента Польши обвинили в сходстве с видением Путина в отношении Украины

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Экс-глава Украинского института национальной памяти и депутат Верховной Рады Владимир Вятрович отреагировал на скандальное заявление Навроцкого. По его словам, попытка президента Польши запретить "бандеровский символ" перекликается с российской пропагандой.

"Бандеровская идеология – это три ключевых тезиса: получишь украинское государство или погибнешь в борьбе за него; свобода народам, свобода человеку; опора на собственные силы. Навроцкий видит в этом сходство с нацизмом. А я в его видении вижу сходство с видением Путина, который уничтожение всего украинского называет денацификацией", – написал Вятрович в Facebook.

Напомним, что 25 августа президент Польши объявил о подготовке изменений в Уголовный кодекс. По новому законопроекту Навроцкого использование или пропаганда символики, связанной с украинским националистическим движением времен Второй мировой войны, будет приравнена к демонстрации нацистских или коммунистических знаков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше учредили День памяти "жертв геноцида ОУН и УПА". Несмотря на отсутствие достоверных данных, в Варшаве утверждают об убийстве около 100 тысяч поляков.

Также "Комментарии" писали, что Польша депортирует десятки украинцев из-за скандала на концерте белорусского певца.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/share/p/1FNMwgJCNd/?mibextid=wwXIfr
Теги:

Новости

Все новости