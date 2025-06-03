Новый президент Польши сделал первое заявление об Украине

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Slava Kot
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна самый решительный сторонник Украины по вопросу российской агрессии. По его словам, Польша ожидает сотрудничества с Украиной для создания безопасного будущего для обеих стран.
Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak (IPN)
Кароль Навроцкий на платформе X отреагировал на приветствие президента Украины Владимира Зеленского о победителе выборов в Польше. По словам Навроцкого, польско-украинские отношения должны быть основаны на уважении и содействовать решению исторических вопросов.
Навроцкий назвал Польшу одной из самых благосклонных стран к Украине по поводу российской военной агрессии выразив надежду на будущее сотрудничество.
Перед выборами Навроцкий говорил, что не видит Украину в НАТО. По его словам, Киев сначала должен ответить "за волынское преступление", имея в виду Волынскую трагедию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий объяснил, почему против членства Украины в НАТО.
Также "Комментарии" писали о том, как Трамп поздравил Навроцкого с победой на выборах в Польше.
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