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Новый президент Польши сделал первое заявление об Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий отреагировал на приветствие Владимира Зеленского.

3 июня 2025, 16:32 comments5145
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Slava Kot

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что его страна самый решительный сторонник Украины по вопросу российской агрессии. По его словам, Польша ожидает сотрудничества с Украиной для создания безопасного будущего для обеих стран.

Новый президент Польши сделал первое заявление об Украине

Кароль Навроцкий. Фото: Mikołaj Bujak (IPN)

Кароль Навроцкий на платформе X отреагировал на приветствие президента Украины Владимира Зеленского о победителе выборов в Польше. По словам Навроцкого, польско-украинские отношения должны быть основаны на уважении и содействовать решению исторических вопросов.

"Уважаемый господин президент Зеленский, спасибо за ваше обращение. Я с нетерпением жду продолжения партнерства наших стран, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что это требует не только хорошего диалога, но и решения назревших исторических вопросов", — пишет президент Польши.

Навроцкий назвал Польшу одной из самых благосклонных стран к Украине по поводу российской военной агрессии выразив надежду на будущее сотрудничество.

"Польша была самым решительным сторонником Украины против российской агрессии, ни одна другая страна не понимает эту угрозу лучше, чем мы, и я надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе ради общего блага, для урегулирования нерешенного прошлого и построения безопасного будущего вместе", — добавил Навроцкий.

Перед выборами Навроцкий говорил, что не видит Украину в НАТО. По его словам, Киев сначала должен ответить "за волынское преступление", имея в виду Волынскую трагедию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Навроцкий объяснил, почему против членства Украины в НАТО.

Также "Комментарии" писали о том, как Трамп поздравил Навроцкого с победой на выборах в Польше.



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