Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник заявил, что отказ от поддержки воюющей Украины противоречит интересам Польши. Ссылаясь на вето президента, он подчеркнул, что помощь Украине, которая борется за независимость, – это вклад в безопасное будущее Польши, передает РАР.
Нож в спине все глубже: Польша может блокировать вступление Украины в ЕС
Президент Кароль Навроцкий объявил в понедельник, что не подписал поправку в закон о помощи гражданам Украины. Он мотивировал свое решение, среди прочего, тем, что помощь в размере 800 должны получать только украинцы, которые работают в Польше. Он также объявил о собственной законодательной инициативе, предполагая, в частности, что "символы бандеризма" должны быть приравнены в польском законодательстве к нацистской и коммунистической символике.
Отвечая на вопрос об этом на пресс-конференции во вторник, Косиняк-Камиш сказал, что он, как известно, критически относится ко многим действиям некоторых молодых украинцев, которые "ездят по Польше на новейших автомобилях и не участвуют в защите своей родины".
По его мнению, президент Навроцкий, наложив вето на поправку в закон о помощи украинцам, фактически отрицал стратегию безопасности польского государства.
Он подчеркнул, что Украина должна дать оценку своему прошлому, но, добавил, — "лишение Украины помощи в виде Starlink по решению президентской канцелярии является безрассудным, неправильным и опасным, это противоречит стратегии безопасности польского государства". Министр обороны заверил, что Польша будет искать способы выполнения своих обязательств как страна-член НАТО.
Отвечая на вопрос о своей оценке президентской инициативы по приравнению бандеровской символики к нацистской, Косиняк-Камыш сказал, что в 2018 г., при правительстве "Права и справедливости" (ПиС) – уже была инициатива по "криминализации бандеризма", но тогдашняя власть от нее отказалась. В то же время, он подчеркнул, что "в условиях полномасштабной войны всегда следует быть осторожным, ведь сейчас российская пропаганда пытается убедить, что в Украине у власти фашисты".
Но, подчеркнул он, в момент, когда "россияне говорят о фашистах в Украине", нельзя "подыгрывать этой риторике".
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Польша не сможет платить за интернет Starlink для Украины из-за вето президента на закон о помощи украинским беженцам.