Нож в спине все глубже: Польша может блокировать вступление Украины в ЕС

Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник заявил, что отказ от поддержки воюющей Украины противоречит интересам Польши. Ссылаясь на вето президента, он подчеркнул, что помощь Украине, которая борется за независимость, – это вклад в безопасное будущее Польши, передает РАР.

Президент Кароль Навроцкий объявил в понедельник, что не подписал поправку в закон о помощи гражданам Украины. Он мотивировал свое решение, среди прочего, тем, что помощь в размере 800 должны получать только украинцы, которые работают в Польше. Он также объявил о собственной законодательной инициативе, предполагая, в частности, что "символы бандеризма" должны быть приравнены в польском законодательстве к нацистской и коммунистической символике.

Отвечая на вопрос об этом на пресс-конференции во вторник, Косиняк-Камиш сказал, что он, как известно, критически относится ко многим действиям некоторых молодых украинцев, которые "ездят по Польше на новейших автомобилях и не участвуют в защите своей родины".

"Я говорил это много раз – если Украина не примирится с геноцидом на Волыни, если не будет эксгумации или памяти, она не будет иметь никаких шансов на вступление в Европейский Союз. Я высказывал очень четкую и решительную оппозицию в случаях, когда каким-либо образом топталось доброе имя Польши, или предпринимались попытки прославлять Бандеру. Я говорил об этом очень четко и внятно. Но отказ в поддержке воюющей Украины противоречит интересам безопасности польского государства. Помогать воюющей Украине — это также строить безопасную Польшу", — подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, президент Навроцкий, наложив вето на поправку в закон о помощи украинцам, фактически отрицал стратегию безопасности польского государства.

Он подчеркнул, что Украина должна дать оценку своему прошлому, но, добавил, — "лишение Украины помощи в виде Starlink по решению президентской канцелярии является безрассудным, неправильным и опасным, это противоречит стратегии безопасности польского государства". Министр обороны заверил, что Польша будет искать способы выполнения своих обязательств как страна-член НАТО.

Отвечая на вопрос о своей оценке президентской инициативы по приравнению бандеровской символики к нацистской, Косиняк-Камыш сказал, что в 2018 г., при правительстве "Права и справедливости" (ПиС) – уже была инициатива по "криминализации бандеризма", но тогдашняя власть от нее отказалась. В то же время, он подчеркнул, что "в условиях полномасштабной войны всегда следует быть осторожным, ведь сейчас российская пропаганда пытается убедить, что в Украине у власти фашисты".

"Бандера был преступником, это не подлежит никакому сомнению, геноцид на Волыни – один из самых страшных актов террора против нации в истории нашей цивилизации, Украина должна ответить за это, должны быть памятники, эксгумация, достойное погребение. Мы никогда от этого не отступим", – сказал Косиняк-Камыш.

Но, подчеркнул он, в момент, когда "россияне говорят о фашистах в Украине", нельзя "подыгрывать этой риторике".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Польша не сможет платить за интернет Starlink для Украины из-за вето президента на закон о помощи украинским беженцам.