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Одна из стран готовится к наплыву беженцев из Украины

В Польше активно готовятся к тому, что из Украины прибудет новая волна беженцев

сегодня, 10:08
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Ткачик Олеся

В Люблинском воеводстве Польши готовятся к возможному новому наплыву беженцев из Украины.

Одна из стран готовится к наплыву беженцев из Украины

Украинские беженцы

Генеральный консул Украины в Люблине Олег Куц в комментарии Радио Свобода сообщил, что перед зимним сезоном в Люблинском воеводстве рассматриваются разные сценарии развития событий. .

"В этом списке несколько сотен волонтеров, которых при необходимости соберут и привлекут к помощи. Есть четкое понимание, кто будет чем заниматься, кто будет работать на границе, кто на вокзале", – отметил дипломат.

В то же время Куц отметил, что пока нет прямых предпосылок ожидать новую волну беженцев из Украины. Однако ситуация будет зависеть от ряда факторов, в частности, от возможных российских ударов по энергетической инфраструктуре и ситуации на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по мнению военного Николая Мельника, враг сделает все, чтобы украинцы этой зимой замерзли до синего цвета. Военный прогнозирует, что россияне будут бомбить ТЭЦ, ГЭС, газораспределительные станции и бойлерные. Все что имеет отношение к тепло- и энергогенерация является приоритетной целью россиян. Задумка простая, заставить "население" требовать от президента Владимира Зеленского мир на любых условиях. Но это, говорит Мельник, наша реальность, а реальность сытого Запада в этот момент говорить о беспокойстве. По его словам, Запад не заинтересован в победе Украины, поэтому присылает минимальное количество оружия, чтобы она не выиграла у России. А все потому, что Запад просто до ужаса боится того, что ему также придется вступать в войну. 




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-kuts-polshcha-ukrayintsi-bizhentsi/33183649.html
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