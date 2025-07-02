2 июля 2025 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон об установлении 11 июля Национальным днем памяти поляков – жертв "геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных территориях Второй Польской Республики". Закон уже опубликован на сайте президента Польши.

«Откуда не ждали»: в Польше приняли Закон против украинцев

Соответствующий закон принял Сейм Польши, в нем утверждается, что украинские националистические формирования, действовавшие на территориях нынешней западной Украины, "совершили над польским населением преступление геноцида".

Ранее в МИД Украины заявляли, что решение Сейма идет вразрез с духом добрососедских отношений между странами, и призвали Польшу воздержаться от шагов, которые могут привести к напряжению в двусторонних отношениях и взорвать достижения, полученные конструктивным диалогом.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время эксгумации в Пужниках Тернопольской области нашли останки 42 человек. Об этом в эфире Общественного в среду, 7 мая, сообщил заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины по европейской интеграции Андрей Наджос.

По его словам, эксгумационные работы завершены, научная экспедиция переходит к этапу идентификации: "По состоянию на вчера, на вечер мы получили от нашей части украинской экспедиции информацию о том, что обнаружены останки 42 человек. То есть они уже изъяты. Прислали нам фотографии, где мы видим, что работы закончились. ДНК-тесты будут. о том, что были взяты ДНК-тесты от родственников, людей, когда-то проживавших на территории села Пужники, чтобы можно было идентифицировать погибших".