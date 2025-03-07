Отправит ли Польша свои войска в Украину: ответ премьер-министра

Варшава готова стать частью международной "коалиции добровольцев", однако польские солдаты не будут участвовать в боевых действиях в Украине. Об этом заявили представители Министерства обороны Польши во время встречи с украинскими чиновниками. Правительство Дональда Туска отмечает стратегическую поддержку Киева, но в то же время фокусируется на собственной безопасности из-за угрозы со стороны РФ и Беларуси.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Государственный секретарь министра национальной обороны Польши Павел Залевски подтвердил стремление страны присоединиться к "коалиции добровольцев", направленной на усиление военной помощи Украине. В то же время, он подчеркнул, что Варшава не планирует направлять свои войска на территорию Украины.

Польша является одним из ведущих военных государств Европы, инвестируя в свою обороноспособность 4,7% ВВП – один из самых высоких показателей в НАТО. Однако из-за геополитических угроз, в частности из-за долгой границы с Россией и Беларусью, страна вынуждена сосредотачиваться на собственной безопасности.

Премьер-министр Дональд Туск еще в феврале заявил, что Польша будет делать акцент на материально-технической и политической поддержке тех государств, которые будут рассматривать возможность военного присутствия в Украине.

Мы не планируем отправлять польских солдат на территорию Украины. Мы оказываем материально-техническую и политическую поддержку странам, которые, возможно, захотят предоставить такие гарантии в будущем, – заявил в феврале премьер-министр Польши Дональд Туск.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации предупредил французов, что к 2030 году Россия мобилизует 3 млн воинов и произведет 4000 танков, и поэтому Европе нужно вооружаться. А еще Макрон на следующей неделе собирает начальников штабов стран, которые готовы гарантировать мир в Украине. О чем говорит это обращение лидера Франции и ЕС? Можно ли надеяться на скорые европейские миротворческие миссии в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.