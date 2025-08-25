Отправит ли Польша свои войска в Украину: Туск сделал окончательное заявление

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на территорию Украины даже после завершения войны. По словам польского лидера, Варшава останется одним из ключевых партнеров Киева в сфере логистики и защиты европейских границ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото из открытых источников

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместного брифинга с главой правительства Канады Марком Карни рассказал, что стороны обсудили международную ситуацию безопасности, поддержку Киева и двустороннее сотрудничество.

"Мы ускорили процесс углубления стратегического сотрудничества. В скором времени мы поднимем наши польско-канадские отношения на уровень стратегического партнерства", — подчеркнул Туск.

Глава польского правительства указал, что Польша не планирует участвовать ни в каких военных миссиях на территории Украины после войны. Таким образом, Туск окончательно сообщил, что Польша не будет отправлять войска в Украину. По его словам, Варшава сосредоточится на двух других ключевых сферах защиты.

"Я подтвердил, что Польша не намерена отправлять солдат на миссию в Украину после окончания войны, но Польша будет ответственна за логистическую организацию помощи Украине, а также за защиту европейской границы", — сказал Туск.

Таким образом, Варшава будет сосредоточена на усилении обороны восточного фланга НАТО и обеспечении стабильных поставок гуманитарной и военной помощи Киеву.

Марка Карни, накануне встретившийся с президентом Владимиром Зеленским, заверил в продолжении военной и финансовой поддержки Украины.

