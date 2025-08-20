logo

Падение НЛО в Польше: прокуратура выяснила, что это было на самом деле
НОВОСТИ

Падение НЛО в Польше: прокуратура выяснила, что это было на самом деле

В Польше рухнул неизвестный объект. Прокуратура подтвердила, что это военный дрон.

20 августа 2025, 14:38
Автор:
avatar

Slava Kot

Ранее неопознанный летающий объект, который взорвался на поле в Люблинском воеводстве, был военным беспилотником. Это установили польские следователи в ходе предварительных анализов. Инцидент произошел в ночь на 20 августа недалеко от города Осины, примерно в 100 километрах от границы с Украиной и в 40 километрах от Варшавы.

Падение НЛО в Польше: прокуратура выяснила, что это было на самом деле

Окружной прокурор в Люблине Гжегож Трусевич. Фото: Polsat News

В ночь на 20 августа неизвестный объект упал на кукурузное поле и взорвался, повредив окна нескольких домов. На месте происшествия стражи порядка обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые обломки, а к инциденту привлекли военных.

Прокурор окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич сообщил, что предварительный анализ обломков указывает на повреждение дрона взрывчаткой. Таким образом, вероятно, непознанный летающий объект, упавший в Польше, был военным беспилотником.

"В первую очередь мы рассматриваем военный беспилотник. Скорее всего, он был поврежден взрывчаткой. На месте работает военный эксперт, который должен подтвердить эти обстоятельства", — заявил Трусевич.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш называл три основные версии: российский беспилотник, контрабандный дрон или акт саботажа. Однако следствие уже отвергло некоторые предположения.

"Мы можем исключить гражданский вариант. Однако окончательные выводы будут сделаны только после завершения всех тестов. Мы также можем сначала исключить возможность того, что это был дрон контрабандного назначения", – добавил прокурор.

Следователи группы исследуют место падения с использованием современных технологий. Военная полиция привезла 3D-сканер, чтобы воспроизвести картину инцидента, а для досмотра территории применяют беспилотники. Принадлежит ли дрон, упавший в Польше России, пока неизвестно.

Падение НЛО в Польше: прокуратура выяснила, что это было на самом деле - фото 2

Обломок дрона найден на месте падения в Польше

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские военные исследовали обломки после падения неопознанного летающего объекта и заверили, что он не мог прилететь со стороны Украины или Белоруссии.

Также "Комментарии" писали, что в сети распространилось видео падения объекта в Польше, который сразу же взорвался.



Источник: https://wydarzenia.interia.pl/lubelskie/news-wybuch-w-osinach-jest-wstepna-opinia-prokuratury,nId,22176422
