Падение НЛО в Польше: прокуратура выяснила, что это было на самом деле

Slava Kot
Ранее неопознанный летающий объект, который взорвался на поле в Люблинском воеводстве, был военным беспилотником. Это установили польские следователи в ходе предварительных анализов. Инцидент произошел в ночь на 20 августа недалеко от города Осины, примерно в 100 километрах от границы с Украиной и в 40 километрах от Варшавы.
Окружной прокурор в Люблине Гжегож Трусевич. Фото: Polsat News
В ночь на 20 августа неизвестный объект упал на кукурузное поле и взорвался, повредив окна нескольких домов. На месте происшествия стражи порядка обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые обломки, а к инциденту привлекли военных.
Прокурор окружной прокуратуры в Люблине Гжегож Трусевич сообщил, что предварительный анализ обломков указывает на повреждение дрона взрывчаткой. Таким образом, вероятно, непознанный летающий объект, упавший в Польше, был военным беспилотником.
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш называл три основные версии: российский беспилотник, контрабандный дрон или акт саботажа. Однако следствие уже отвергло некоторые предположения.
Следователи группы исследуют место падения с использованием современных технологий. Военная полиция привезла 3D-сканер, чтобы воспроизвести картину инцидента, а для досмотра территории применяют беспилотники. Принадлежит ли дрон, упавший в Польше России, пока неизвестно.
Обломок дрона найден на месте падения в Польше
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что польские военные исследовали обломки после падения неопознанного летающего объекта и заверили, что он не мог прилететь со стороны Украины или Белоруссии.
Также "Комментарии" писали, что в сети распространилось видео падения объекта в Польше, который сразу же взорвался.