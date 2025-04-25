Переходят все границы: Украина отреагировала на скандальное заявление из Польши о территориальных уступках

Экс-премьер-министр Польши Лешек Миллер посоветовал Украине отдать Крым России, если это сможет создать даже "хрупкий мир". По его словам, это лучший вариант, чем терять жизнь людей. Украинский посол в Польше Василий Боднар отреагировал на слова Миллера.

Василий Боднарь. Фото: УНИАН

Василий Боднар на платформе X ответил на призыв Лешека Миллера о возможности Украины признать Крым частью России. По словам Боднаря, это "пророссийское мышление", которое "переходит все границы".

"Антиукраинские заявления премьер-министра Лешека Миллера относительно украинского Крыма переходят все границы. Трудно поверить, что этот господин привел Польшу в ЕС. Это пророссийское мышление, угрожающее безопасности Польши и Европы", — ответил Боднар.

Напомним, что Лешек Миллер согласился с идеей, что Украине следует уступить собственные территории, если это будет способствовать миру с Россией.

"Я постоянно слышу, что есть очень важные, ценные вещи, территории и т.д., но на самом деле бесценна только одна — жизнь. Я за то, чтобы заключить даже хрупкий мир", — сказал Миллер.

По словам польского политика, со временем Украина могла бы вернуть свои территории по дипломатическому пути. В качестве примера Миллер указал Польшу, которая по его словам, 100 лет назад не имела официально территорий, однако сохранила нацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент ЮАР Сирил Рамафоса сделал скандальное заявление о территориальных уступках Украины в пользу России.

Также "Комментарии" писали, что президент Польши Анджей Дуда призвал Украину уступить Россию территории ради мира. Так он поддержал предложение Трампа по миру в Украине.