Первый уровень опасности: на Польшу обрушился циклон «Яма»

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Vitalii Rozkariaka
Вчера, 3 февраля
утро в некоторых регионах Польши трудно было назвать спокойным, ведь из-за сильного
порывистого ветра, снега и ливня местные власти вынуждены были объявить первый
уровень опасности. Спецслужбы обратились к жителям Малой Польши, Нижней Силезии
и Гданьска с призывом ограничить свое передвижение по городу и населенным
пунктам, а водителей попросили быть максимально аккуратными на дорогах, так как
из-за слякоти и сильного дождя существовала реальная опасность стать участником
дорожно-транспортного происшествия. Информацию о том, что на Польшу обрушился
циклон под названием "Яма" разместили на своих страницах практически все
национальные СМИ страны.
фото тематическое, из открытых источников
В частности,
поляков предупредили, что 3 февраля на протяжении всего дня будет очень
ветреным. Так, к примеру, граждан даже просили не выходить из квартир, ведь
надвигалась штормовая погода: на юго-востоке обещали ветер до 75 км/ч, а на
юго-западе этот показатель, по данным национальной метеослужбы мог достигнуть и
90 км/ч, а это уже первый уровень опасности. Вследствие таких ветров, как это
было уже ранее, в Польше неоднократно страдала окружающая среда и обычные
прохожие, оказавшиеся не в то время и не в том месте.
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"Внимание,
сегодня на протяжении дня, а также в ночь с 3 на 4 февраля ожидается сильный
ветер. В связи с этим могут случиться перебои с электричеством, постарайтесь
также избегать открытых пространств". – говорится в заявлении Центра
государственной безопасности.
Напомним, ранее
мы сообщали, что российский офицер рассказал о пытках над украинскими
солдатами. Сейчас дезертир находится за границей, он надеется на защиту США.
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