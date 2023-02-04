Первый уровень опасности: на Польшу обрушился циклон «Яма»

Вчера, 3 февраля утро в некоторых регионах Польши трудно было назвать спокойным, ведь из-за сильного порывистого ветра, снега и ливня местные власти вынуждены были объявить первый уровень опасности. Спецслужбы обратились к жителям Малой Польши, Нижней Силезии и Гданьска с призывом ограничить свое передвижение по городу и населенным пунктам, а водителей попросили быть максимально аккуратными на дорогах, так как из-за слякоти и сильного дождя существовала реальная опасность стать участником дорожно-транспортного происшествия. Информацию о том, что на Польшу обрушился циклон под названием "Яма" разместили на своих страницах практически все национальные СМИ страны.

фото тематическое, из открытых источников

В частности, поляков предупредили, что 3 февраля на протяжении всего дня будет очень ветреным. Так, к примеру, граждан даже просили не выходить из квартир, ведь надвигалась штормовая погода: на юго-востоке обещали ветер до 75 км/ч, а на юго-западе этот показатель, по данным национальной метеослужбы мог достигнуть и 90 км/ч, а это уже первый уровень опасности. Вследствие таких ветров, как это было уже ранее, в Польше неоднократно страдала окружающая среда и обычные прохожие, оказавшиеся не в то время и не в том месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Внимание, сегодня на протяжении дня, а также в ночь с 3 на 4 февраля ожидается сильный ветер. В связи с этим могут случиться перебои с электричеством, постарайтесь также избегать открытых пространств". – говорится в заявлении Центра государственной безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что российский офицер рассказал о пытках над украинскими солдатами. Сейчас дезертир находится за границей, он надеется на защиту США.