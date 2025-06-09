Победа Навроцкого в Польше уже под большим вопросом: что происходит

В Польше планируют пересмотреть итоги президентских выборов из-за ошибок в протоколах на избирательных участках. Как сообщил член избирательной комиссии Ришард Калиш, заседание по этому вопросу назначено на 9 июня, сообщает Euronews.

Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

"Заседание Национальной избирательной комиссии по внесению неправильных данных о подсчете голосов в протоколы некоторых районных избирательных комиссий состоится 9 июня 2025 в 17:00", — отметил Калиш.

По его словам, Верховный суд изучит отчет комиссии и протестные заявления по результатам и примет решение о легитимности президентских выборов.

Письменные жалобы на результаты могут подавать отдельные граждане, в том числе избиратели, до 16 июня. Представительница Верховного суда Моника Дрвал сообщила о поступлении уже 21 такого протеста.

По информации СМИ, более 160 тысяч граждан подписали петицию с требованием пересчета голосов, особенно в регионах с зафиксированными нарушениями.

"Учитывая минимальную разницу в 369 591 голоса между кандидатами в президентских выборах, большое количество недействительных бюллетеней — 189 тысяч, а также многочисленные сообщения о нарушениях на избирательных участках, мы считаем необходимым требовать повторного подсчета всех голосов", — пояснили авторы петиции.

Победу в выборах одержал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, получивший во втором туре 50,89% голосов.

Кароль Навроцкий известен своим противоречивым отношением к Украине, уделяя особое внимание историческим вопросам, в частности, Волынской трагедии. Он неоднократно отмечал, что решение вопросов эксгумации и памяти польских жертв событий на Волыни является ключевым элементом для польско-украинских отношений и должно быть урегулировано перед дальнейшим сотрудничеством и интеграцией.

Как уже писал портал "Комментарии", Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета уже 99,3% избирательных участков. Согласно результатам подсчитанных бюллетеней, новым президентом стал директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и Справедливость". За него проголосовали 51,1% избирателей с участков, где подсчеты голосов уже завершились.