Победа Навроцкого в Польше уже под большим вопросом: что происходит

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Клименко Елена
В Польше планируют пересмотреть итоги президентских выборов из-за ошибок в протоколах на избирательных участках. Как сообщил член избирательной комиссии Ришард Калиш, заседание по этому вопросу назначено на 9 июня, сообщает Euronews.
Кароль Навроцкий. Фото: Reuters
По его словам, Верховный суд изучит отчет комиссии и протестные заявления по результатам и примет решение о легитимности президентских выборов.
Письменные жалобы на результаты могут подавать отдельные граждане, в том числе избиратели, до 16 июня. Представительница Верховного суда Моника Дрвал сообщила о поступлении уже 21 такого протеста.
По информации СМИ, более 160 тысяч граждан подписали петицию с требованием пересчета голосов, особенно в регионах с зафиксированными нарушениями.
Победу в выборах одержал кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, получивший во втором туре 50,89% голосов.
Кароль Навроцкий известен своим противоречивым отношением к Украине, уделяя особое внимание историческим вопросам, в частности, Волынской трагедии. Он неоднократно отмечал, что решение вопросов эксгумации и памяти польских жертв событий на Волыни является ключевым элементом для польско-украинских отношений и должно быть урегулировано перед дальнейшим сотрудничеством и интеграцией.
Как уже писал портал "Комментарии", Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала результаты подсчета уже 99,3% избирательных участков. Согласно результатам подсчитанных бюллетеней, новым президентом стал директор Института национальной памяти Кароль Навроцкий, поддерживаемый оппозиционной партией "Право и Справедливость". За него проголосовали 51,1% избирателей с участков, где подсчеты голосов уже завершились.
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